Tochter-Sohn-Trick

Sechs Goldbarren! Ehepaar fiel auf Betrüger herein

Salzburg
13.01.2026 12:57
Ein Betrug erschütterte ein Ehepaar aus Seekirchen (Salzburg): Die beiden Pensionisten fielen auf den perfiden Tochter-Sohn-Trick herein und verloren Gold im hohen Wert. Sie übergaben den Tätern gleich sechs Goldbarren.

Am 12. Jänner gegen 15.15 Uhr erhielt das Paar einen Anruf eines Mannes, der sich als Arzt ausgab. Mit dramatischen Worten erklärte er, die Tochter des Ehepaares sei schwer krank und schwebe in akuter Lebensgefahr. Nur eine spezielle Medikation könne ihr Leben retten – Kostenpunkt: mehr als 100.000 Euro.

Der Anrufer setzte die Eltern massiv unter Druck und behauptete zudem, dass nur eine Person die Tochter im Krankenhaus besuchen dürfe. Während der 79-jährige Ehemann sich sofort auf den Weg ins Spital machte und dabei ständig am Telefon gehalten wurde, blieb die 70-jährige Ehefrau zu Hause in Seekirchen zurück.

Kurz vor der Ankunft beim Krankenhaus folgte die nächste Wendung: Plötzlich hieß es, die Tochter sei bereits wieder bei der Ehefrau. In der Zwischenzeit übergab diese einem unbekannten Mann sechs Goldbarren.
Erst später flog der Betrug auf. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

