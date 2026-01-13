Sechs Goldbarren! Ehepaar fiel auf Betrüger herein

Ein Betrug erschütterte ein Ehepaar aus Seekirchen (Salzburg): Die beiden Pensionisten fielen auf den perfiden Tochter-Sohn-Trick herein und verloren Gold im hohen Wert. Sie übergaben den Tätern gleich sechs Goldbarren.
Am 12. Jänner gegen 15.15 Uhr erhielt das Paar einen Anruf eines Mannes, der sich als Arzt ausgab. Mit dramatischen Worten erklärte er, die Tochter des Ehepaares sei schwer krank und schwebe in akuter Lebensgefahr. Nur eine spezielle Medikation könne ihr Leben retten – Kostenpunkt: mehr als 100.000 Euro.
Der Anrufer setzte die Eltern massiv unter Druck und behauptete zudem, dass nur eine Person die Tochter im Krankenhaus besuchen dürfe. Während der 79-jährige Ehemann sich sofort auf den Weg ins Spital machte und dabei ständig am Telefon gehalten wurde, blieb die 70-jährige Ehefrau zu Hause in Seekirchen zurück.
Kurz vor der Ankunft beim Krankenhaus folgte die nächste Wendung: Plötzlich hieß es, die Tochter sei bereits wieder bei der Ehefrau. In der Zwischenzeit übergab diese einem unbekannten Mann sechs Goldbarren.
Erst später flog der Betrug auf. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.