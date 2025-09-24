„Ewigkeits-Chemikalien“ gefährden unser Wasser

Das Trinkwasser in Oberösterreich ist bei den über 11.453 durchgeführten Tests im Vorjahr sauber davongekommen. Der gesamte Bedarf kann durch das Grund- und Quellwasser gedeckt werden – und dabei braucht es kaum zusätzliche Aufbereitung. Alle 5300 registrierten Anlagen werden regelmäßig untersucht, sie versorgen 1,5 Millionen Oberösterreicher. Das Wasser der großen Versorgungsanlagen – welche den Bedarf von rund 89 % der Einwohner decken – wäre an 99 % der Standorte einwandfrei, freut sich Gerald Steidl von der Trinkwasseraufsicht OÖ. Die Sorge, dass sich daran etwas ändern könnte, steigt jedoch mit den zunehmend extremen Wetterereignissen und der steigenden Belastung durch Landwirtschaft und Spurenstoffe.

Kleine Anlagen öfter betroffen

Vor allem die kleineren Anlagen seien anfälliger für Beanstandungen, insbesondere Einzelwasserversorgungsanlagen wie Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sind 2024 von Qualitätsproblemen betroffen gewesen. Verantwortlich sind oft bauliche Mängel oder Personalknappheit bei Wartung und Betrieb gewesen. Die meisten Makel betrafen mikrobiologische Werte wie Bakterien und Viren, welche aufgrund der extremen Niederschläge im September vergangenen Jahres gehäuft zu finden waren. In einzelnen Fällen gab es auch Grenzüberschreitungen bei Chemikalien – Schuld waren landwirtschaftliche Einflüsse, wie eingeschwemmte Pestizide, sowie geologische Ursachen, wenn sich unerwünschte Stoffe aus Gesteinen lösen.