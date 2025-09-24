Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Belastung nimmt zu

„Ewigkeits-Chemikalien“ gefährden unser Wasser

Oberösterreich
24.09.2025 16:00
Langlebige und gesundheitsschädigende „Ewigkeitschemikalien“ bereiten zunehmend Sorgen um die ...
Langlebige und gesundheitsschädigende „Ewigkeitschemikalien“ bereiten zunehmend Sorgen um die Trinkwasserqualität.(Bild: P. Huber)

Mittels 11.453 Proben wurde das oberösterreichische Trinkwasser im Jahr 2024 getestet. Extremwetter und „Ewigkeits-Chemikalien“ stellen eine wachsende Gefahr für die Qualität unseres Grundnahrungsmittels dar. Schon 2022 mussten Haushalte in Hörsching, Pasching und Leonding an ein anderes Wassernetz angeschlossen werden. 

0 Kommentare

Das Trinkwasser in Oberösterreich ist bei den über 11.453 durchgeführten Tests im Vorjahr sauber davongekommen. Der gesamte Bedarf kann durch das Grund- und Quellwasser gedeckt werden – und dabei braucht es kaum zusätzliche Aufbereitung. Alle 5300 registrierten Anlagen werden regelmäßig untersucht, sie versorgen 1,5 Millionen Oberösterreicher. Das Wasser der großen Versorgungsanlagen – welche den Bedarf von rund 89 % der Einwohner decken – wäre an 99 % der Standorte einwandfrei, freut sich Gerald Steidl von der Trinkwasseraufsicht OÖ. Die Sorge, dass sich daran etwas ändern könnte, steigt jedoch mit den zunehmend extremen Wetterereignissen und der steigenden Belastung durch Landwirtschaft und Spurenstoffe. 

Kleine Anlagen öfter betroffen
Vor allem die kleineren Anlagen seien anfälliger für Beanstandungen, insbesondere Einzelwasserversorgungsanlagen wie Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sind 2024 von Qualitätsproblemen betroffen gewesen. Verantwortlich sind oft bauliche Mängel oder Personalknappheit bei Wartung und Betrieb gewesen. Die meisten Makel betrafen mikrobiologische Werte wie Bakterien und Viren, welche aufgrund der extremen Niederschläge im September vergangenen Jahres gehäuft zu finden waren. In einzelnen Fällen gab es auch Grenzüberschreitungen bei Chemikalien – Schuld waren landwirtschaftliche Einflüsse, wie eingeschwemmte Pestizide, sowie geologische Ursachen, wenn sich unerwünschte Stoffe aus Gesteinen lösen. 

Zitat Icon

In Oberösterreich kann man seine Wasserflasche ohne Bedenken an jedem Wasserhahn auffüllen. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, damit das auch in Zukunft so bleibt. 

Stefan Kaineder, Umwelt- und Klima-Landesrat

Bild: Werner Dedl

Umweltveränderungen gefährden Qualität
Längere Trockenperioden, wie wir sie hierzulande im vergangenen Juni hatten, und Starkregen sind sowohl hinsichtlich Grundwasserspiegel als auch Schadstoffkonzentration bedrohlich. Es sei wichtig, Abweichungen bei der Wasserqualität schnell zu erkennen. Zeitnahe Reaktionen seien essenziell, um die Standards zu halten: „Weltweit gesehen ist Oberösterreich mit seiner Trinkwasserqualität in einer sehr glücklichen Lage. Wir müssen alles daran setzen, dass das auch so bleibt“, betont Stefan Kaineder, Umwelt- und Klima-Landesrat. 

„Ewigkeits-Chemikalien“ nachgewiesen
Eine sich ausbreitende Gefahr stellen die sogenannten PFAS dar – die äußerst stabilen Industriechemikalien findet man wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in vielen Produkten, wie Lebensmittelverpackungen oder Textilien. „Der Umgang mit PFAS wird in Zukunft eine große Herausforderung für uns sein“, so Kaineder. Nicht umsonst nennt man sie „Ewigkeits-Chemikalien“ –  sie reichern sich in der Umwelt und im menschlichen Körper an und können die Gesundheit stark beeinträchtigen. Im Jahr 2024 wurden 555 Proben auf PFAS getestet, bei 19 davon lagen die Werte über dem Grenzwert.

Untersuchungspflicht ab 2026
In Pasching, Hörsching und Leonding war das Trinkwasser bereits im Jahr 2022  durch PFAS belastet gewesen. Damals seien die Verunreinigungen hauptsächlich auf den Flughafen Linz, beziehungsweise auf den dort benutzten Löschschaum, zurückzuführen gewesen. Die betroffenen Haushalte haben mittlerweile aber wieder zur Gänze sicheres und sauberes Trinkwasser – man habe alle betroffenen privaten Haushalte und Wassergenossenschaften an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen, erklärt Kaineder. Solche Verknüpfungen könnten auch in Zukunft helfen, wenn einzelne Anlagen problematische Werte aufweisen. Ab 12. Jänner 2026 wird es eine PFAS-Untersuchungspflicht für Wasserversorger geben. Künftig müssen sie das Trinkwasser regelmäßig auf 20 Stoffe der Gruppe prüfen. 

Porträt von Julia Höllhuemer
Julia Höllhuemer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
231.609 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
191.572 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.409 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1820 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1646 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
Belastung nimmt zu
„Ewigkeits-Chemikalien“ gefährden unser Wasser
Feuer auf Autobahn
Aus der Rettungsgasse wurde eine Sackgasse
Talente gesucht
Hoch hinauf mit einer Lehre im Handel
Kalsdorf bleibt dran
Zaubertore – LASK-Jungs wieder Tabellenführer!
Bürgermeister zahlt
Nach Bierkisten-Eklat ist Ortschef spendabel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf