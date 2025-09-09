Schoss Thunbergs Crew eigenes Gaza-Boot in Brand?

Andere Kamerawinkel legen hingegen nahe, dass der Vorfall an Bord initiiert wurde. Eines der Crewmitglied könnte eine Notfackel entzündet und damit den Brand auf dem Deck ausgelöst haben, lautet ein Vorwurf. Ein Aktivist ist vor dem Einschlag zu sehen, wie er mit etwas hantiert. Danach schreit er laut um Hilfe und verkündet panisch: „Wir wurden getroffen!“ Die Echtheit der Videos lässt sich nicht verifizieren.