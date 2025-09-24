Mit Aktiv:Karte gratis zu Bundesliga-Heimspiele

Eine neue Aktion der Stadt Salzburg ermöglicht es, einkommensschwachen Salzburgern die Fußball-Bundesliga hautnah in der Kleßheimer Arena zu erleben: Inhaber der Aktiv:Karte erhalten kostenfreien Eintritt zu allen Heimspielen von Red Bull Salzburg.
Die Aktiv:Karte ist für Salzburger, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Die Stadt möchte damit Menschen, die sich den Zugang zu Kultur, Sport oder Freizeitaktivitäten nur schwer leisten können, kostenlos oder stark vergünstigt ermöglichen. Dank einer neuen Kooperation mit Red Bull Salzburg können Inhaber der Aktiv:Karte die Bundesliga-Heimspiele kostenfrei erleben.
Laut Stadt umfasst das Angebot 20 Freikarten pro Heimspiel, die direkt an den Ticket Points – West und Ost – gegen Vorweis der Karte eingelöst werden können.
Kommentare
