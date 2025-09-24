Mit Aktiv:Karte gratis zu Bundesliga-Heimspiele

Die Aktiv:Karte ist für Salzburger, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. Die Stadt möchte damit Menschen, die sich den Zugang zu Kultur, Sport oder Freizeitaktivitäten nur schwer leisten können, kostenlos oder stark vergünstigt ermöglichen. Dank einer neuen Kooperation mit Red Bull Salzburg können Inhaber der Aktiv:Karte die Bundesliga-Heimspiele kostenfrei erleben.