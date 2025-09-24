Kaindls Kampf gegen Zölle und Energiepreis-Anstieg

Der Salzburger Holzbodenprofi trotzt der restriktiven US-Zoll-Politik unter Präsident Donald Trump. Zudem setzen dem Unternehmen die Energiepreise zu. Man bekennt sich aber zum Standort in Salzburg.
Zölle und weltweite Handelsbarrieren: Für den Exportriesen Kaindl ist diese Mischung kein gutes Vorzeichen. Vier-Prozent-Zölle sind zwar relativ gering, denn der 15-Prozent-Einfuhrdeal, den US-Präsident Donald Trump der EU verkauft hat, ist weitaus höher.
Aber: Der drittgrößte Abnehmer von Kaindl sind die USA, hinter Deutschland und Frankreich. Satte 94 Prozent der Produktion verlassen Österreich. Kaindl: „Wir brauchen einfach mehr freien Handel und weniger Barrieren – die Zölle sind sehr unangenehm.“ Nichtsdestotrotz seien die USA für den Holzverarbeiter ein Wachstumsmarkt.
Trotz aller weltweiten Widrigkeiten glauben wir fest daran, dass wir mit unseren Fabriken in Wals und Lungötz weiterhin erfolgreich für den Weltmarkt produzieren können.
Kaindl-Geschäftsführer Konrad Grünwald
Bild: David Lahnsteiner
Größter Energiekonsument des Landes
Zurück in die Heimat: In Salzburg setzen dem Betrieb vor allem die steigenden Energiekosten zu. „Wir sind der größte Energiekonsument im Land“, heißt es. Die hohen Preise treffen das Unternehmen also mit voller Härte.
Geschäftsführer Konrad Grünwald: „Trotz aller weltweiten Widrigkeiten glauben wir fest daran, dass wir mit unseren Fabriken in Wals und Lungötz weiterhin erfolgreich für den Weltmarkt produzieren können. Darum möchten wir über 200 Millionen Euro in ein neues Kraftwerk investieren, um uns energieautark zu machen und aus Gas auszusteigen.“ Man hoffe, bald mit dem Bau beginnen zu können. Wie berichtet, plant Kaindl ein Heizkraftwerk in Wals, wo Produktionsabfälle verbrannt werden sollen.
Kaindl beschäftigt 800 Mitarbeiter in Salzburg und macht 450 Millionen Euro Umsatz. Der Familienbetrieb ist zudem Eigentümer der Kronospan Holding, die 42 Werke weltweit betreibt und mit 15.000 Mitarbeitern rund sechs Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.