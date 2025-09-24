Kaindls Kampf gegen Zölle und Energiepreis-Anstieg

Geschäftsführer Konrad Grünwald: „Trotz aller weltweiten Widrigkeiten glauben wir fest daran, dass wir mit unseren Fabriken in Wals und Lungötz weiterhin erfolgreich für den Weltmarkt produzieren können. Darum möchten wir über 200 Millionen Euro in ein neues Kraftwerk investieren, um uns energieautark zu machen und aus Gas auszusteigen.“ Man hoffe, bald mit dem Bau beginnen zu können. Wie berichtet, plant Kaindl ein Heizkraftwerk in Wals, wo Produktionsabfälle verbrannt werden sollen.