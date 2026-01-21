Red Bull Salzburg verleiht Talent nach Portugal

Für Fußball-Vizemeister Salzburg, der im Jänner 2021 2 Millionen Euro nach Istra für Rocco Zikovic überwiesen hat, reichte es zu keinem Pflichtspieleinsatz. Bei Liefering war der Kroate aber in einigen Spielen Kapitän, insgesamt lief er 48-Mal für die Jungbullen auf. Dabei gelangen ihm fünf Tore sowie zwei Assists. Im vergangenen Herbst war er in der Mannschaft von Trainer Daniel Beichler gesetzt und fehlte nur in einem Spiel wegen einer Gelbsperre.