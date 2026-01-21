Red Bull Salzburg verleiht Talent nach Portugal

Für Rocco Zikovic geht es ab in den Süden! Der kroatische Innenverteidiger wechselt leihweise von Salzburg zum UD Leiria. In Portugal soll der Kapitän von Zweitligist Spielpraxis sammeln.
Für Fußball-Vizemeister Salzburg, der im Jänner 2021 2 Millionen Euro nach Istra für Rocco Zikovic überwiesen hat, reichte es zu keinem Pflichtspieleinsatz. Bei Liefering war der Kroate aber in einigen Spielen Kapitän, insgesamt lief er 48-Mal für die Jungbullen auf. Dabei gelangen ihm fünf Tore sowie zwei Assists. Im vergangenen Herbst war er in der Mannschaft von Trainer Daniel Beichler gesetzt und fehlte nur in einem Spiel wegen einer Gelbsperre.
Am Mittwoch, an seinem 21. Geburtstag, wurde die Leihe zum portugiesischen Zweitligisten UD Leiria offiziell. Der Klub ist nach 17 Spieltag auf Tabellenplatz neun der Segunda Liga, also der zweithöchsten Spielklasse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.