Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschung!

„In guter Form!“: Neumayer für Davis-Cup nominiert

Salzburg
21.01.2026 17:30
Schlägt im Februar beim Davis Cup in Japan auf: Lukas Neumayer.
Schlägt im Februar beim Davis Cup in Japan auf: Lukas Neumayer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburgs Tennis-Ass Lukas Neumayer steht überraschend im Aufgebot für den Davis-Cup im Februar in Tokio. Der Radstädter wurde dabei anstelle von Filip Misolic nominiert. 

0 Kommentare

Für Neumayer selbst kam die Nominierung überraschend. „Damit habe ich nicht unbeding gerechnet. Aber ich bin in guter Form und freue mich schon sehr“, sagte der 23-Jährige am Mittwoch der „Krone“.

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer ist indes von der Entscheidung überzeugt. „Lukas ist für mich ein Davis-Cup-Spieler, der dort bis jetzt immer seine besten Leistungen abgerufen hat und in den ich größtes Vertrauen habe. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich das Team ist, mit dem ich glaube, dass wir die besten Chancen haben, zu gewinnen“, sagte ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer, der die Wahl auch aufgrund des Untergrundes so gefällt hat.

Zitat Icon

Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können

Jürgen MELZER, ÖTV-Kapitän

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

„Der Davis Cup findet nun mal auf Hartplatz in der Halle statt, und das ist definitiv der schwächste Belag von Filip. Im Moment läuft er leider – schon längere Zeit eigentlich – seiner Form ein bisschen hinterher. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können.“

Lesen Sie auch:
Über‘s Handy erfahren
Warum die Zeller Eisbären auf der Couch jubelten
21.01.2026
Läuft bei den Brüdern
Topscorer & Babyglück: Raffls machen Unterschied
21.01.2026

Neumayer in Ägypten im Viertelfinale
Aktuell schlägt Neumayer in Ägypten auf. Beim Challenger in Soma Bay steht der Salzburger souverän und noch ohne Satzverlust im Viertelfinale. Dort wartet am Freitag der Kroate Borna Gojo.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
126.537 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
114.137 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
113.120 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf