„In guter Form!“: Neumayer für Davis-Cup nominiert

Für Neumayer selbst kam die Nominierung überraschend. „Damit habe ich nicht unbeding gerechnet. Aber ich bin in guter Form und freue mich schon sehr“, sagte der 23-Jährige am Mittwoch der „Krone“.

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer ist indes von der Entscheidung überzeugt. „Lukas ist für mich ein Davis-Cup-Spieler, der dort bis jetzt immer seine besten Leistungen abgerufen hat und in den ich größtes Vertrauen habe. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich das Team ist, mit dem ich glaube, dass wir die besten Chancen haben, zu gewinnen“, sagte ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer, der die Wahl auch aufgrund des Untergrundes so gefällt hat.