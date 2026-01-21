„In guter Form!“: Neumayer für Davis-Cup nominiert

Salzburgs Tennis-Ass Lukas Neumayer steht überraschend im Aufgebot für den Davis-Cup im Februar in Tokio. Der Radstädter wurde dabei anstelle von Filip Misolic nominiert.
Für Neumayer selbst kam die Nominierung überraschend. „Damit habe ich nicht unbeding gerechnet. Aber ich bin in guter Form und freue mich schon sehr“, sagte der 23-Jährige am Mittwoch der „Krone“.
ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer ist indes von der Entscheidung überzeugt. „Lukas ist für mich ein Davis-Cup-Spieler, der dort bis jetzt immer seine besten Leistungen abgerufen hat und in den ich größtes Vertrauen habe. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich das Team ist, mit dem ich glaube, dass wir die besten Chancen haben, zu gewinnen“, sagte ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer, der die Wahl auch aufgrund des Untergrundes so gefällt hat.
Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können
Jürgen MELZER, ÖTV-Kapitän
„Der Davis Cup findet nun mal auf Hartplatz in der Halle statt, und das ist definitiv der schwächste Belag von Filip. Im Moment läuft er leider – schon längere Zeit eigentlich – seiner Form ein bisschen hinterher. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können.“
Neumayer in Ägypten im Viertelfinale
Aktuell schlägt Neumayer in Ägypten auf. Beim Challenger in Soma Bay steht der Salzburger souverän und noch ohne Satzverlust im Viertelfinale. Dort wartet am Freitag der Kroate Borna Gojo.
