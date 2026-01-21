Zwei Frauen auf Eis am Irrsee eingebrochen

Zu einem Großeinsatz der Wasserrettung kam es am Mittwochnachmittag am Irrsee im Grenzgebiet von Salzburg und Oberösterreich. Zwei Eisläuferinnen waren auf dem zugefrorenen See unterwegs und eingebrochen.
Zu einem Rettungseinsatz nach Oberhofen am Irrsee wurden gegen 16 Uhr Freiwillige Feuerwehren sowie Wasserrettungsmitglieder des Salzburger Landesverbandes (Ortsstellen Mondsee, Loibichl, Wallersee) alarmiert. Im Bereich des Strandbades Laiter waren zwei Frauen im Eis eingebrochen. Ein Ersthelfer brach ebenfalls ein, konnte sich aber selbst retten.
Schnelle Rettung
Innerhalb einer halben Stunde konnten die beiden Eisläuferinnen mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christophorus 6 an Land gerettet werden. Nähere Informationen sind zurzeit noch nicht bekannt.
Auf mehreren Seen in Salzburg und Überösterreich sind die Oberflächen nahezu vollständig mit Eis geschlossen. Dennoch ist dies trügerisch, denn die Eisschicht kann mitunter sehr dünn sein. „Alle Flächen, die nicht freigegeben sind, sollten deshalb nicht betreten werden. Das gilt nach wie vor“, appelliert Wasserretter Markus Gewolf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.