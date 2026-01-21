Zwei Frauen auf Eis am Irrsee eingebrochen

Auf mehreren Seen in Salzburg und Überösterreich sind die Oberflächen nahezu vollständig mit Eis geschlossen. Dennoch ist dies trügerisch, denn die Eisschicht kann mitunter sehr dünn sein. „Alle Flächen, die nicht freigegeben sind, sollten deshalb nicht betreten werden. Das gilt nach wie vor“, appelliert Wasserretter Markus Gewolf.