Hubschrauber-Einsatz

Zwei Frauen auf Eis am Irrsee eingebrochen

Salzburg
21.01.2026 18:26
Wasserretter und Feuerwehr waren am Irrsee im Einsatz.
Wasserretter und Feuerwehr waren am Irrsee im Einsatz.(Bild: Wasserrettung LV Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem Großeinsatz der Wasserrettung kam es am Mittwochnachmittag am Irrsee im Grenzgebiet von Salzburg und Oberösterreich. Zwei Eisläuferinnen waren auf dem zugefrorenen See unterwegs und eingebrochen.

0 Kommentare

Zu einem Rettungseinsatz nach Oberhofen am Irrsee wurden gegen 16 Uhr Freiwillige Feuerwehren sowie Wasserrettungsmitglieder des Salzburger Landesverbandes (Ortsstellen Mondsee, Loibichl, Wallersee) alarmiert. Im Bereich des Strandbades Laiter waren zwei Frauen im Eis eingebrochen. Ein Ersthelfer brach ebenfalls ein, konnte sich aber selbst retten.

Schnelle Rettung
Innerhalb einer halben Stunde konnten die beiden Eisläuferinnen mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christophorus 6 an Land gerettet werden. Nähere Informationen sind zurzeit noch nicht bekannt.

Auf mehreren Seen in Salzburg und Überösterreich sind die Oberflächen nahezu vollständig mit Eis geschlossen. Dennoch ist dies trügerisch, denn die Eisschicht kann mitunter sehr dünn sein. „Alle Flächen, die nicht freigegeben sind, sollten deshalb nicht betreten werden. Das gilt nach wie vor“, appelliert Wasserretter Markus Gewolf.

Loading
