Grüne empört: „Das ist Etikettenschwindel!“

Konsumenten werden in die Irre geführt

Grund des Ärgers bei den Grünen sind die Produkte, die seit der Fusion der „Vorarlberg Milch“ mit der NÖM AG auf den Markt gekommen sind. Nach Aussagen der Grünen gibt es erste Produkte, die zwar unter dem Namen „Vorarlberg Milch“ verkauft, aber nicht aus Vorarlberger Milch hergestellt werden – etwa die Butter. „Das ist klarer Etikettenschwindel. Konsumenten, die regionale Produkte kaufen wollen, werden damit in die Irre geführt“, empört sich Bösch-Vetter.