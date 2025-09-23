Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flügel war gebrochen

Künstler gab „Dorothea“ Chance – mit Heil-Kruzifix

Niederösterreich
23.09.2025 15:00
„Sie saß plötzlich da in der Nähe meines Hauses und konnte kaum laufen“: Michael Bübl und seine ...
„Sie saß plötzlich da in der Nähe meines Hauses und konnte kaum laufen“: Michael Bübl und seine gerettete Taube „Dorothea“.(Bild: Krone KREATIV/Bübl (3))

War es höhere Macht, das liebevolle Aufpäppeln oder gar beides? Einer Taube mit gebrochenem Flügel hat ein Tierarzt keine Chance gegeben. Künstler Michael Bübl aber schon – zur Sicherheit noch eine zweite. Er schnitzte ihr ein Kreuz. Und, siehe da: Nach den ersten Flugversuchen hob sie glatt auf das „Heil-Kruzifix“ ab.

0 Kommentare

Das Leben hat viele Überraschungen parat.  Michael Bübl aus dem Bezirk Korneuburg erlebte eine besonders positive. Man muss nicht an „höhere Mächte“ glauben – aber den Erzählungen des in der Region bekannten Künstlers werden in seiner Heimat doch Glaube geschenkt. Und da der dreifach ausgebildete Schlosser in seiner Berufslaufbahn nicht zuletzt in Wien als „Ausbildner“ für die Polizei tätig war und so gar nicht als Dampfplauderer ´rüberkommt, widmet sich auch die „Krone“ der außergewöhnlichen Story. „So hat es sich zugetragen“, sagt der Ernstbrunner.

„Wenn nix mehr hilft, dann hilft nur mehr beten“
Anfang September saß eine Taube total zusammengesunken auf einem Platz nahe unseres Hauses. Sie konnte nicht fliegen und auch nicht mehr hüpfen, war einfach zu erschöpft“, erzählt er von der ersten Begegnung mit dem Tier, das später den Namen Dorothea erhalten sollte. „Sofort war eine Verletzung am Flügel ersichtlich“, sagt er und ist mit dem Vogel auch zum Tierarzt gefahren. Dieser hatte jedoch keine gute Nachricht für den Tierfreund: Eine Heilung schien diesem unmöglich, die Alternative war für Bübl unmöglich – er wollte das Tier unbedingt retten.

Genesung durch Pflege – und ein Kruzifix war da auch noch
Da die Taube beringt war, hätte Bübl es sich auch leicht machen können: Einen Taubenzüchterverband anrufen und das doch sehr verletzte Tier seinem Schicksal überlassen können. „Irgendwas hielt mich jedoch davon ab – wer weiß, was Dorothea passiert wäre. Sie hätte auch in die ,falschen Hände´ kommen können“, schildert er der „Krone“, „wenn sogar der Tierarzt kaum Chancen sah, dass sie sich je wieder in die Lüfte erhebt.“

Lesen Sie auch:
Zu jeder seiner Holzschnitz-FIguren hat der Künstler eine Hintergrundstory parat ...
Unikate zum Nachdenken
„Kunststil aus Schmerz und düsterer Macht geboren“
28.04.2025
Krone Plus Logo
Einbrechertaktik zählt
Verstecke im Haus: Experte hat überraschenden Rat
27.07.2024
Krone Plus Logo
„Experte“ kennt Tricks
Wie ein Schlosser Polizisten das Einbrechen lehrt
01.01.2024

Es ging im wahrsten Sinne des Wortes wieder „bergauf“
Da der Ernstbrunner auch Künstler ist, bastelte er Dorothea ein Heilkruzifix. Und nach zwei Wochen ging es plötzlich bergauf – im wahrsten Sinne des Wortes: Dorothea konnte ihre Flügel wieder bewegen und sah gestärkt aus.  Ob es das liebevolle Aufpäppeln oder eine höhere Macht durch das Kruzifix war? – Egal, das Tier startete wieder erste Flugversuche. Und da das Kreuz, das er deswegen der Heiligen Dorothea widmete, da diese unter anderem die Patronin für Todesnot ist, in der Nähe hing, wurde es von dem Tier prompt angeflogen. Tierschutz, Glaube und Rettung – Michael Bübl ist jedenfalls hellauf zufrieden. 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
167.461 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
145.723 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.408 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1583 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf