Künstler gab „Dorothea“ Chance – mit Heil-Kruzifix

Es ging im wahrsten Sinne des Wortes wieder „bergauf“

Da der Ernstbrunner auch Künstler ist, bastelte er Dorothea ein Heilkruzifix. Und nach zwei Wochen ging es plötzlich bergauf – im wahrsten Sinne des Wortes: Dorothea konnte ihre Flügel wieder bewegen und sah gestärkt aus. Ob es das liebevolle Aufpäppeln oder eine höhere Macht durch das Kruzifix war? – Egal, das Tier startete wieder erste Flugversuche. Und da das Kreuz, das er deswegen der Heiligen Dorothea widmete, da diese unter anderem die Patronin für Todesnot ist, in der Nähe hing, wurde es von dem Tier prompt angeflogen. Tierschutz, Glaube und Rettung – Michael Bübl ist jedenfalls hellauf zufrieden.