„Kunststil aus Schmerz und düsterer Macht geboren“

Einer von vielen seiner Vorfahren, die das NS-Regime in vielen Facetten geprägt hat, war der Onkel von Bübl, Franz Kalteis: „Er war bis zum Befreiungstag in Mauthausen interniert und gründete mit drei Häftlingen eine geheime Organisation. Zuvor hatte er noch in den Lastwagen-Werken in Wien Simmering Dutzende Menschen vor dem Erschießungstod gerettet.“