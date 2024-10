Tech-Unternehmen schafft Rückkehr in Gewinnzone

In Zeiten, in denen immer öfter Negativmeldungen dominieren, tut diese Nachricht so gut: Die TGW Logistics aus Marchtrenk (OÖ) kehrte im Geschäftsjahr 2023/24 in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz der Tech-Firma, die hochautomatisierte Logistikzentren plant und ausstattet, kletterte außerdem erstmals auf über eine Milliarde Euro. Auch bei den Mitarbeitern stehen die Zeichen auf Wachstum.