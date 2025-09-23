„Schlechtestes Team der Liga!“ Trainer rechnet ab

Nicht unverdient, wie selbst der eigene Trainer ernüchtert zugibt. „Wir sind das schlechteste Team der Liga, aber es bleibt nur harte Arbeit“, so Michel – der aber kämpferisch abschließt und betont: „Man muss das Ego beiseitelegen, um zu arbeiten und diese Lage zu meistern. Ich muss diese Mannschaft verbessern, und das werde ich tun.“