Tiroler Räuber nach einem Monat in Linz gefasst

Mit einem Messer bewaffnet

Zwei zunächst Unbekannte hatten das Lebensmittelgeschäft am 22. August mit einem Messer bewaffnet überfallen. Damit bedrohten sie eine Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm einer der Täter selbiges. Die beiden flüchteten, eine Fahndung verlief negativ. Die Angestellte erlitt einen Schock.