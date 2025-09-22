Tiroler Räuber nach einem Monat in Linz gefasst

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft im Tiroler Stumm im Zillertal im August sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handelte sich dabei um zwei Österreicher im Alter von 20 bzw. 17 Jahren. Der Ältere wurde in Linz geschnappt.
Die Verdächtigen zeigten sich geständig und gaben finanzielle Sorgen als Motiv an, teilte die Polizei mit. Die beiden sollen das Lebensmittelgeschäft mit einem Messer bewaffnet überfallen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Sie konnten flüchten.
In Oberösterreich ausgeforscht
Der 20-Jährige hatte Angaben der Exekutive vom Montag zufolge bereits kurz nach der Tat aufgrund entsprechender Hinweise als verdächtig gegolten. Der Mann wurde schließlich in Oberösterreich ausgeforscht und am 17. September in Linz festgenommen. Der 17-Jährige – zum Tatzeitpunkt 16 Jahre alt – wurde zwei Tage später in Reutte festgenommen.
Mit einem Messer bewaffnet
Zwei zunächst Unbekannte hatten das Lebensmittelgeschäft am 22. August mit einem Messer bewaffnet überfallen. Damit bedrohten sie eine Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm einer der Täter selbiges. Die beiden flüchteten, eine Fahndung verlief negativ. Die Angestellte erlitt einen Schock.
