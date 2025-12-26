Vorteilswelt
Nach vier Jahren

99ers konnten den Stefanitag-Fluch endlich ablegen

Steiermark
26.12.2025 20:30
Auch wenn die 99ers diesmal in Lebkuchen-Dressen spielten, wurden sie von Linz nicht vernascht. ...
Auch wenn die 99ers diesmal in Lebkuchen-Dressen spielten, wurden sie von Linz nicht vernascht. Die Grazer siegten am fast schon „verfluchten" Stefanitag mit 4:3.

Dieser Stefanitag wurde zum Feiertag für Grazer Eishockey-Fans. Erstmals seit 2021 konnten die 99ers am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder einmal gewinnen. Und das ausgerechnet gegen „Angstgegner“ Linz. Die Lacroix-Truppe siegte im ausverkauften „Bunker“ mit 4:3 in der Overtime.

0 Kommentare

Gegen Linz ist mir vorher immer ein bisserl mulmig“, zitterte 99ers-Sportchef Philipp Pinter vor der Weihnachtsfeiertags-Partie gegen die Oberösterreicher. Die bekanntlich nicht der Lieblingsgegner der Grazer sind. In der Vorsaison sind Holzer & Co. im Play-off gescheitert, im Oktober waren die Stahlstädter nach einer 2:3-Pleite der „Sargnagel“ von Ex-Coach Harry Lange.

Auch diesmal sahen die Murstädter (ohne den erkrankten Nico Feldner) auf den ersten Blick in ihren schicken Lebkuchen-Trikots zum Anbeißen aus, ließen sich aber von den Linzern nicht wie Weihnachtskekse vernaschen. Im Gegenteil: Currie (4.) und Collins (10.) stellten vor 4126 Besuchern früh auf 2:0, Harnisch später auf 3:1 (28.). Und dennoch schafften es die Steirer lange nicht davonzuziehen. Auch deshalb konnten die Linzer ein starkes Comeback feiern, kamen noch auf 3:3 heran. 

Es musste – wie so oft gegen Linz – eine Overtime her: Dort sorgte Josh Currie für die Erlösung – 4:3 (64.). „Das hat er richtig stark gemacht. Da sieht man seine individuelle Klasse“, applaudierte Coach Dan Lacroix.

Es war der erste Sieg für die 99ers am fast schon „verfluchten“ Stefanitag seit 2021! Auch damals siegte Graz gegen Linz.

Die Linzer hatten diesmal gegen die Graz99ers rund um Nick Swaney das Nachsehen.
Die Linzer hatten diesmal gegen die Graz99ers rund um Nick Swaney das Nachsehen.(Bild: GEPA)

Graz sondiert den Transfermarkt
Schon am Sonntag (17.30) geht es mit dem Spiel gegen Pustertal für die Lacroix-Truppe weiter. Weiter nicht dabei ist Frank Hora. Der Verteidiger wird den Grazern noch fünf, sechs Wochen fehlen. „Frank steht wieder im Training, aber er braucht noch Zeit“, sagt Sportchef Pinter. Im Jänner noch startet der US-Amerikaner nach seiner Handverletzung mit der Spezialtherapie in Tobelbad. „Wir suchen deshalb weiter nach Verstärkung – die können wir für die Play-off-Phase auch gut brauchen“, sagt Pinter, der nach einem physischen Abwehrspieler sucht, der etwas defensiver als Hora agiert.

ICE-Hockey-League: Moser Medical Graz99ers – Linz 4:3 n. V. (2:1, 1:1, 0:1). Torfolge: 1:0 (4.) Currie, 2:0 (10.) Collins, 2:1 (14.) Würschl, 3:1 (28.) Harnisch, 3:2 (39.) Barron, 3:3 (57.) Neubauer, 4:3 (64./OT) Currie.

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Steiermark

