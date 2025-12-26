99ers konnten den Stefanitag-Fluch endlich ablegen

Dieser Stefanitag wurde zum Feiertag für Grazer Eishockey-Fans. Erstmals seit 2021 konnten die 99ers am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder einmal gewinnen. Und das ausgerechnet gegen „Angstgegner“ Linz. Die Lacroix-Truppe siegte im ausverkauften „Bunker“ mit 4:3 in der Overtime.
Gegen Linz ist mir vorher immer ein bisserl mulmig“, zitterte 99ers-Sportchef Philipp Pinter vor der Weihnachtsfeiertags-Partie gegen die Oberösterreicher. Die bekanntlich nicht der Lieblingsgegner der Grazer sind. In der Vorsaison sind Holzer & Co. im Play-off gescheitert, im Oktober waren die Stahlstädter nach einer 2:3-Pleite der „Sargnagel“ von Ex-Coach Harry Lange.
Auch diesmal sahen die Murstädter (ohne den erkrankten Nico Feldner) auf den ersten Blick in ihren schicken Lebkuchen-Trikots zum Anbeißen aus, ließen sich aber von den Linzern nicht wie Weihnachtskekse vernaschen. Im Gegenteil: Currie (4.) und Collins (10.) stellten vor 4126 Besuchern früh auf 2:0, Harnisch später auf 3:1 (28.). Und dennoch schafften es die Steirer lange nicht davonzuziehen. Auch deshalb konnten die Linzer ein starkes Comeback feiern, kamen noch auf 3:3 heran.
Es musste – wie so oft gegen Linz – eine Overtime her: Dort sorgte Josh Currie für die Erlösung – 4:3 (64.). „Das hat er richtig stark gemacht. Da sieht man seine individuelle Klasse“, applaudierte Coach Dan Lacroix.
Es war der erste Sieg für die 99ers am fast schon „verfluchten“ Stefanitag seit 2021! Auch damals siegte Graz gegen Linz.
Graz sondiert den Transfermarkt
Schon am Sonntag (17.30) geht es mit dem Spiel gegen Pustertal für die Lacroix-Truppe weiter. Weiter nicht dabei ist Frank Hora. Der Verteidiger wird den Grazern noch fünf, sechs Wochen fehlen. „Frank steht wieder im Training, aber er braucht noch Zeit“, sagt Sportchef Pinter. Im Jänner noch startet der US-Amerikaner nach seiner Handverletzung mit der Spezialtherapie in Tobelbad. „Wir suchen deshalb weiter nach Verstärkung – die können wir für die Play-off-Phase auch gut brauchen“, sagt Pinter, der nach einem physischen Abwehrspieler sucht, der etwas defensiver als Hora agiert.
ICE-Hockey-League: Moser Medical Graz99ers – Linz 4:3 n. V. (2:1, 1:1, 0:1). Torfolge: 1:0 (4.) Currie, 2:0 (10.) Collins, 2:1 (14.) Würschl, 3:1 (28.) Harnisch, 3:2 (39.) Barron, 3:3 (57.) Neubauer, 4:3 (64./OT) Currie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.