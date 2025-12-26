99ers konnten den Stefanitag-Fluch endlich ablegen

Graz sondiert den Transfermarkt

Schon am Sonntag (17.30) geht es mit dem Spiel gegen Pustertal für die Lacroix-Truppe weiter. Weiter nicht dabei ist Frank Hora. Der Verteidiger wird den Grazern noch fünf, sechs Wochen fehlen. „Frank steht wieder im Training, aber er braucht noch Zeit“, sagt Sportchef Pinter. Im Jänner noch startet der US-Amerikaner nach seiner Handverletzung mit der Spezialtherapie in Tobelbad. „Wir suchen deshalb weiter nach Verstärkung – die können wir für die Play-off-Phase auch gut brauchen“, sagt Pinter, der nach einem physischen Abwehrspieler sucht, der etwas defensiver als Hora agiert.