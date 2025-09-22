Internationale Presse bei Prozess in Graz erwartet

Unglaubliches wird einem ehemaligen Berufsschullehrer vorgeworfen: Wie die „Krone“ kürzlich enthüllte, soll der Mann fast 25 Jahre lang in ärmlichen Verhältnissen lebenden Frauen auf den Philippinen Geld für entsetzliche Bilder und Videos ihrer Kinder geboten haben. Ein zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre altes Mädchen besuchte er sogar und missbrauchte es. Mit seiner eigenen minderjährigen Tochter führte er über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung, weswegen die Staatsanwaltschaft Graz auch die Blutschande angeklagt hat. Verhandelt werden könnte im September.