Inferno in Grazer Bar: „Wir waren eingesperrt“

„Der Eingang bzw. Ausgang des Lokals war auch der Fluchtweg“, erklärte der damalige Chefkellner am Dienstag bei der Prozessfortsetzung Richterin Julia Riffel. Zudem habe es einen Notausgang über die Küche gegeben. „Von einem Notausstieg über eine Treppe hatte ich keine Ahnung.“ Auf die Frage der Richterin, ob er in Bezug auf einen Brandfall von seinem Chef geschult worden sei, meinte er, dass ihm der Feuerlöscher erklärt wurde. „Doch als der Brand ausbrach, half es kein Löschen mehr. Das Feuer war zu stark.“