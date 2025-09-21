Vorteilswelt
Die nächsten Pleiten

Ländle-Vereine prolongierten ihre Fehlstarts

Vorarlberg
21.09.2025 16:55
Für Hards Tumi Runarsson (M.) gab es in Krems kein Durchkommen.
Für Hards Tumi Runarsson (M.) gab es in Krems kein Durchkommen.

Der aktuelle Blick auf die HLA Meisterliga-Tabelle schmerzt die Vorarlberger Handball-Fans gewaltig. Rekordmeister Bregenz und der aktuelle Vizemeister Hard liegen nur auf den Rängen zehn bzw. elf. Einzig Aufsteiger Hollabrunn – gegen den die Harder beim 29:29-Auswärtsremis ihren bislang einzigen Punkt holen konnten, liegt noch hinter den beiden Ländle-Hochburgen.

Dabei wäre insbesondere für die Harder am vergangenen Wochenende deutlich mehr drinnen gewesen. In der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Krems gingen die Roten Teufel voll konzentriert und voller Energie in die Partie. Das Resultat: Dank eines starken Finishs mit vier Toren in Serie lag das Team von Headcoach Hannes Jon Jonsson in Niederösterreich zur Pause 15:11 voran. In der zweiten Hälfte kämpften sich die Gastgeber aber zurück und Munzinger fixierte 14 Sekunden vor Schluss das 32:31 Siegtor für Krems. „Das ist eine unglaublich bittere Niederlage“, gestand Jonsson, der dennoch eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel gesehen hatte.

Für die Bregenzer setzte es eine empfindliche Heimpleite.
Für die Bregenzer setzte es eine empfindliche Heimpleite.

„Linz war zu stark für uns“
Die war bei den Bregenzern nicht erkennbar. Im Heimspiel gegen Linz setzte es eine heftige 29:41-Niederlage. „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet“, erklärte Jakub Drajewski, mit sechs Toren Topscorer der Bregenzer. „Wir haben versucht, unser Bestes zu geben, aber Linz war zu stark für uns.“

