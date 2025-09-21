Ländle-Vereine prolongierten ihre Fehlstarts

Der aktuelle Blick auf die HLA Meisterliga-Tabelle schmerzt die Vorarlberger Handball-Fans gewaltig. Rekordmeister Bregenz und der aktuelle Vizemeister Hard liegen nur auf den Rängen zehn bzw. elf. Einzig Aufsteiger Hollabrunn – gegen den die Harder beim 29:29-Auswärtsremis ihren bislang einzigen Punkt holen konnten, liegt noch hinter den beiden Ländle-Hochburgen.
Dabei wäre insbesondere für die Harder am vergangenen Wochenende deutlich mehr drinnen gewesen. In der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Krems gingen die Roten Teufel voll konzentriert und voller Energie in die Partie. Das Resultat: Dank eines starken Finishs mit vier Toren in Serie lag das Team von Headcoach Hannes Jon Jonsson in Niederösterreich zur Pause 15:11 voran. In der zweiten Hälfte kämpften sich die Gastgeber aber zurück und Munzinger fixierte 14 Sekunden vor Schluss das 32:31 Siegtor für Krems. „Das ist eine unglaublich bittere Niederlage“, gestand Jonsson, der dennoch eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel gesehen hatte.
„Linz war zu stark für uns“
Die war bei den Bregenzern nicht erkennbar. Im Heimspiel gegen Linz setzte es eine heftige 29:41-Niederlage. „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet“, erklärte Jakub Drajewski, mit sechs Toren Topscorer der Bregenzer. „Wir haben versucht, unser Bestes zu geben, aber Linz war zu stark für uns.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.