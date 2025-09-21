Ländle-Vereine prolongierten ihre Fehlstarts

Dabei wäre insbesondere für die Harder am vergangenen Wochenende deutlich mehr drinnen gewesen. In der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Krems gingen die Roten Teufel voll konzentriert und voller Energie in die Partie. Das Resultat: Dank eines starken Finishs mit vier Toren in Serie lag das Team von Headcoach Hannes Jon Jonsson in Niederösterreich zur Pause 15:11 voran. In der zweiten Hälfte kämpften sich die Gastgeber aber zurück und Munzinger fixierte 14 Sekunden vor Schluss das 32:31 Siegtor für Krems. „Das ist eine unglaublich bittere Niederlage“, gestand Jonsson, der dennoch eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel gesehen hatte.