Wenn Angehörige daheim gepflegt werden müssen

Das Wohnzimmer ist liebevoll eingerichtet, neben dem Nussknacker steht eine Kaffeemühle, an der Wand hängt ein Blechschild. Für Wolfgang Erkinger aus Stegersbach ist das seine „Arbeitsstelle“. Er ist einer der vielen pflegenden Angehörigen im Burgenland, die das Anstellungsmodell des Landes in Anspruch nehmen. Erkinger kümmert sich um seine Mutter, die bereits ein wenig Unterstützung braucht. Es werden Brettspiele gespielt, Zeitschriften gelesen, auch die Katze gesellt sich gerne dazu.