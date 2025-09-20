Emotional Insta post
“Matteo, when I saw where you had fallen…”
Skiing rookie Christoph Innerhofer has posted an emotional message on Instagram to say goodbye to his teammate Matteo Franzoso, who was killed in an accident. The South Tyrolean is devastated and openly describes how he has been feeling since the tragedy, which he had to witness first-hand.
"I've already experienced a lot in my career, but not like this," Innerhofer begins his emotional contribution, which he supplements with a photo showing him in tears. The fatal training accident involving team-mate Franzoso in Chile affected him deeply.
"Matte, when I saw where you had fallen, where the emergency services were working, the broken fence and you on the other side, I almost lost it because I was afraid of the severity of the situation," the 40-year-old describes his first thoughts on site. "What a tragedy to lose a colleague like that."
"Will also ride for you"
Innerhofer has been devastated ever since. "These are the most difficult days I've experienced as an athlete and that's why I've returned home - out of respect and because it makes no sense for me to continue," says the veteran, explaining his early departure from Chile.
In conclusion, the South Tyrolean thanked Franzoso once again for the many wonderful moments together and made it clear: "I'm sure you'll be cheering for us from up there. I want you to know that we'll be skiing for you too."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
