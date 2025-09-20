Vorteilswelt
Erdwärme wird genutzt

Brücke mit weltweit einzigartiger Heizung gebaut

Oberösterreich
20.09.2025 10:00
Die Innbachbrücke in Pichl verfügt über eine beheizte Fahrbahn.
Die Innbachbrücke in Pichl verfügt über eine beheizte Fahrbahn.(Bild: Wenzel Markus)

Fast zwei Jahrzehnte wurde an der Idee einer beheizbaren Brücke herumgetüftelt, ehe sie in Pichl bei Wels in Oberösterreich umgesetzt wurde. Durch die Nutzung von Erdwärme ist die Fahrbahn um vier Grad wärmer als die „normale“ Straße. Die Kosten für die Installation halten sich in Grenzen, Betriebskosten fallen keine an.

Mit einem einzigartigen Brücken-Projekt sorgt die Gemeinde Pichl bei Wels für Schlagzeilen. „Weltweit gibt es keine vergleichbaren Installationen“, erklärt Wissenschafter Wolfgang Feldmann aus Hamburg, der zu Beginn der Entwicklung der ersten beheizbaren Brücke der Welt mitforschte. „Die Technologie ist einfach, der Teufel steckt aber im Detail“, ist VP-Bürgermeister Gerhard Seemann stolz auf die kleine Innbach-Querung.

Roland Pichler (Wegeerhaltungsverband), Ortschef Gerhard Seemann, Ines Vincken (BOKU Wien), ...
Roland Pichler (Wegeerhaltungsverband), Ortschef Gerhard Seemann, Ines Vincken (BOKU Wien), Orts-Vize Hubert Falzberger, Karl Stelzer (M-Tec) und Amtsleiter Michael Kloiböck (v. li.) auf der beheizbaren Brücke.(Bild: Wenzel Markus)

Vereinfacht gesagt kann die Brücke durch die Zirkulation von unter Druck gesetztem CO2 in den Brückenpfeilern im Vergleich zur Außentemperatur um vier Grad erwärmt werden. Gerade in den Wintermonaten ist dieser kleine Unterschied oft von großer Bedeutung. Auf Brücken ist die Fahrbahntemperatur niedriger als auf einer „normalen“ Straße. Bei Außentemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt muss der Winterdienst oft „nur“ wegen der Brücke ausfahren, um sie eisfrei zu halten, während die Straßen rundherum nicht gefroren sind.

Das Pilotprojekt vereint Nachhaltigkeit und Sicherheit. Ich bin sehr stolz, dass es in Pichl realisiert wurde. 

Gerhard Seemann, Bürgermeister von Pichl

„Das System funktioniert. Wir haben damit gezeigt, wie man Erdwärme sinnvoll nutzen kann. Jetzt hoffen wir, dass wir auch andere Gemeinden inspiriert haben“, sind Ines Vincken und Alfred Strauss von der BOKU Wien zufrieden. Ziel sei es jetzt, das System so zu entwickeln, dass es auch für längere Brücken angewendet werden kann. Bereits jetzt könne es aber für die Kühlung von Fassaden verwendet werden.

Heizung kostet 30.000 Euro
Die Kosten halten sich im Rahmen. Zusätzlich zu den ursprünglichen Baukosten von 120.000 € kamen für die Heizung 30.000 € hinzu. Wegeerhaltungsverband und Gemeinde teilen sich die Kosten. Folge- oder Betriebskosten gibt es keine.

