Brücke mit weltweit einzigartiger Heizung gebaut

Vereinfacht gesagt kann die Brücke durch die Zirkulation von unter Druck gesetztem CO2 in den Brückenpfeilern im Vergleich zur Außentemperatur um vier Grad erwärmt werden. Gerade in den Wintermonaten ist dieser kleine Unterschied oft von großer Bedeutung. Auf Brücken ist die Fahrbahntemperatur niedriger als auf einer „normalen“ Straße. Bei Außentemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt muss der Winterdienst oft „nur“ wegen der Brücke ausfahren, um sie eisfrei zu halten, während die Straßen rundherum nicht gefroren sind.