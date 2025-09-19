9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite

Fokussierung auf Kommunalbereich

Betroffen sind 52 Beschäftigte und 170 Gläubiger. Ihnen wird ein 20%iger-Sanierungsplan, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. „Laut Angaben im Insolvenzantrag ist die Anpassung der betrieblichen Strukturen an die derzeitigen Marktgegebenheiten geplant“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870. Geplant sei eine Fokussierung auf den Kommunalbereich und die Fortführung des Unternehmens.