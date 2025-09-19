Vorteilswelt
Familienunternehmen

9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite

Oberösterreich
19.09.2025 13:59
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).(Bild: Александр Ланевский - stock.adobe.com)

Das oberösterreichische Familienunternehmen Hydrac aus Neuzeug ist in Insolvenz. Der Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren und Lkw kämpfte mit sinkender Nachfrage, Kostensteigerungen und einem Zahlungsausfall im Rahmen eines großen Auftrags aus dem Ausland.

So sammelte die Hydrac Pühringer GmbH laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 schließlich 9,5 Millionen Euro an Schulden an. Am Donnerstag wurde über das 1966 von Rudolf Pühringer gegründete Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Aktiva liegen bei 1,1 Millionen Euro.

Fokussierung auf Kommunalbereich
Betroffen sind 52 Beschäftigte und 170 Gläubiger. Ihnen wird ein 20%iger-Sanierungsplan, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. „Laut Angaben im Insolvenzantrag ist die Anpassung der betrieblichen Strukturen an die derzeitigen Marktgegebenheiten geplant“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870. Geplant sei eine Fokussierung auf den Kommunalbereich und die Fortführung des Unternehmens.

Hydrac entwickelt und produziert etwa Frontlader, Schneepflüge, Splitt- und Salzstreugeräte für Traktoren und Lkw. Die erste Gläubigerversammlung findet am 2. Dezember am Landesgericht Steyr statt.

Insolvenz
Oberösterreich

