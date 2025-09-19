Fall schockt USA
Vater nach Mord an 3 Töchtern tot im Wald entdeckt
Der 32-jährige Travis Decker hatte vor dreieinhalb Monaten seine drei Töchter getötet, befand sich seit der furchtbaren Tat auf der Flucht. Nun entdeckte die Polizei im US-Bundesstaat Colorado Leichenteile in einem abgelegenen Waldgebiet. „Wir fanden menschliche Überreste, die als die von Travis Decker identifiziert wurden“, so die örtliche Exekutive.
Ex-Soldat Decker hatte die drei Mädchen Ende Mai von seiner Ex-Frau und Mutter der Kinder für einen dreistündigen Ausflug abgeholt. Diese meldete Evelyn (8), Paityn (9) und Olivia (5) noch am selben Tag als vermisst. Eine landesweite Fahndung wurde in Gang gesetzt.
Fast vier Monate später stießen Ermittler in der Nähe eines verlassenen Campingplatzes in Washington auf Deckers Truck. Ein blutiger Fingerabdruck an der Heckklappe des Wagens wurde gesichert. Die Auswertung ergab: Es handelt sich um Deckers DNA.
Gefunden wurden die Kinder schließlich von einem Deputy des Sheriffs etwa 100 Meter vom Wagen entfernt. Außerdem wurden Kabelbinder und Plastiksäcke sichergestellt, die über das Gebiet verstreut waren.
Suche mit Drohnen und Hunden
Die Tragödie hatte landesweit Entsetzen ausgelöst. Eine großangelegte Suche mit Spürhunden, Drohnen und Spezialteams verlief ohne Erfolg. Eine Belohnung von 20.000 Dollar wurde für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Schlussendlich sollen Jäger auf Deckers Überreste gestoßen sein, heißt es. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen laut Polizei nicht vor.
Mit dem Tod des mutmaßlichen Täters endet eine monatelange Fahndung. Die Ermittler wollen nun die genauen Umstände klären, das Motiv sei noch unklar, berichtet „CNN“.
Psychische Probleme
Fakt ist: Travis und die Mutter der Kinder waren geschieden und teilten sich das Sorgerecht. Whitney soll kurz vor der Tat einen behördlichen Antrag eingereicht haben. Deckers psychische Probleme hätten sich verschlimmert, heißt es in dem Schreiben. Der 43-Jährige hatte acht Jahre in der Armee gedient und war auch in Afghanistan stationiert.
