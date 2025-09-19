Vater nach Mord an 3 Töchtern tot im Wald entdeckt

Psychische Probleme

Fakt ist: Travis und die Mutter der Kinder waren geschieden und teilten sich das Sorgerecht. Whitney soll kurz vor der Tat einen behördlichen Antrag eingereicht haben. Deckers psychische Probleme hätten sich verschlimmert, heißt es in dem Schreiben. Der 43-Jährige hatte acht Jahre in der Armee gedient und war auch in Afghanistan stationiert.