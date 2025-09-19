Bewohner halfen mit, Dachstuhlbrand zu löschen

Mutige Anrainer verhinderten wohl Schlimmeres

Durch das rasche und mutige Einschreiten der Anrainer konnte vermutlich ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Daches und Hauses verhindert werden. „Man kann das Haus weiterhin bewohnen, da es sich lediglich um einen Schaden im Außenbereich des Hauses handelt“, sagte Plaickner.