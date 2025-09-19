Bewohner halfen mit, Dachstuhlbrand zu löschen

Geistesgegenwärtig reagierten drei Anrainer in Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg am Donnerstagabend. Am Dach eines Hauses hatte sich ein Feuer entzündet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr griffen die Bewohner selbst zu einem Schlauch und versuchten, die Flammen in Schach zu halten.
Der Brand war am Donnerstag gegen 21 Uhr bemerkt worden. Warum sich Teile des Daches entzündet hatten, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so Ortsfeuerwehrkommandant Christian Plaickner gegenüber der „Krone“.
Mutige Anrainer verhinderten wohl Schlimmeres
Durch das rasche und mutige Einschreiten der Anrainer konnte vermutlich ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Daches und Hauses verhindert werden. „Man kann das Haus weiterhin bewohnen, da es sich lediglich um einen Schaden im Außenbereich des Hauses handelt“, sagte Plaickner.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Hauptwache Bruck und der Löchzug St. Georgen waren mit 50 Mann vor Ort. Sie konnten nach den Löscharbeiten und anschließender Überprüfung mit der Wärmebildkamera schon nach rund einer Stunde wieder „Brand aus“ geben.
