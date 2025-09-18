„Attacke schlug fehl“
Nach Luftschlag: Hamas-Anführer gibt TV-Interview
Nach dem israelischen Angriff in Doha hat ein Sondergipfel mit 60 Staaten ein Waffenembargo gefordert. Am Mittwoch gab ein ranghoher Hamas-Anführer ein TV-Interview – und schilderte den Luftschlag in Katar, der ihm galt.
In dem Interview mit dem arabischen TV-Sender Al-Jazeera trat Ghazi Hamad vor einer Palästinenser- und einer Hamas-Fahne auf und schilderte Details des Angriffs. Hamad erklärte, er habe sich am 9. September mit weiteren Hamas-Vertretern zu Gesprächen über einen US-Vorschlag für eine Waffenruhe getroffen, als der Angriff begann.
„Zwölf Raketen eingeschlagen“
„Eine Stunde nach Beginn des Treffens haben wir den Lärm eines heftigen Bombardements gehört“, sagte Hamad. Die Gruppe habe sich „schnell entfernt“, da sie gewusst habe, dass es sich „zweifellos um einen gezielten israelischen Angriff handelt“. Binnen weniger als einer Minute seien „rund zwölf Raketen“ eingeschlagen.
Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke fehl, demnach wurde kein Mitglied des Verhandlungsteams getötet. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen. Sein Überleben kommentierte Hamad mit den Worten: „Gott hat uns dazu bestimmt, diesen heimtückischen Angriff gegen uns und Katar zu überleben.“
Gott hat uns dazu bestimmt, diesen heimtückischen Angriff gegen uns und Katar zu überleben.
Ghazi Hamad
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betonte zuletzt, der Angriff habe eine klare Botschaft vermittelt: „Ihr könnt euch verstecken, ihr könnt weglaufen, aber wir werden euch schnappen“, sagte er mit Blick auf führende Hamas-Mitglieder.
Vertreter aus rund 60 arabischen und weiteren islamischen Staaten reagierten bei einem Sondergipfel in Katar empört und forderten ein Waffenembargo gegen Israel. Ghazi Hamad hatte nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere verschleppt worden waren, in einem Interview eine Wiederholung solcher Angriffe angekündigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.