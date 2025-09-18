Nach Luftschlag: Hamas-Anführer gibt TV-Interview

In dem Interview mit dem arabischen TV-Sender Al-Jazeera trat Ghazi Hamad vor einer Palästinenser- und einer Hamas-Fahne auf und schilderte Details des Angriffs. Hamad erklärte, er habe sich am 9. September mit weiteren Hamas-Vertretern zu Gesprächen über einen US-Vorschlag für eine Waffenruhe getroffen, als der Angriff begann.

„Zwölf Raketen eingeschlagen“

„Eine Stunde nach Beginn des Treffens haben wir den Lärm eines heftigen Bombardements gehört“, sagte Hamad. Die Gruppe habe sich „schnell entfernt“, da sie gewusst habe, dass es sich „zweifellos um einen gezielten israelischen Angriff handelt“. Binnen weniger als einer Minute seien „rund zwölf Raketen“ eingeschlagen.