Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Attacke schlug fehl“

Nach Luftschlag: Hamas-Anführer gibt TV-Interview

Ausland
18.09.2025 09:57
Gut eine Woche nach einem israelischen Luftangriff in Katar hat sich das ranghohe Hamas-Mitglied ...
Gut eine Woche nach einem israelischen Luftangriff in Katar hat sich das ranghohe Hamas-Mitglied Ghazi Hamad erstmals öffentlich gezeigt.(Bild: Screenshot/Al Jazzera)

 

Nach dem israelischen Angriff in Doha hat ein Sondergipfel mit 60 Staaten ein Waffenembargo gefordert. Am Mittwoch gab ein ranghoher Hamas-Anführer ein TV-Interview – und schilderte den Luftschlag in Katar, der ihm galt.

0 Kommentare

In dem Interview mit dem arabischen TV-Sender Al-Jazeera trat Ghazi Hamad vor einer Palästinenser- und einer Hamas-Fahne auf und schilderte Details des Angriffs. Hamad erklärte, er habe sich am 9. September mit weiteren Hamas-Vertretern zu Gesprächen über einen US-Vorschlag für eine Waffenruhe getroffen, als der Angriff begann.

„Zwölf Raketen eingeschlagen“
„Eine Stunde nach Beginn des Treffens haben wir den Lärm eines heftigen Bombardements gehört“, sagte Hamad. Die Gruppe habe sich „schnell entfernt“, da sie gewusst habe, dass es sich „zweifellos um einen gezielten israelischen Angriff handelt“. Binnen weniger als einer Minute seien „rund zwölf Raketen“ eingeschlagen.

Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke fehl, demnach wurde kein Mitglied des Verhandlungsteams getötet. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen. Sein Überleben kommentierte Hamad mit den Worten: „Gott hat uns dazu bestimmt, diesen heimtückischen Angriff gegen uns und Katar zu überleben.“

Zitat Icon

Gott hat uns dazu bestimmt, diesen heimtückischen Angriff gegen uns und Katar zu überleben.

Ghazi Hamad

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betonte zuletzt, der Angriff habe eine klare Botschaft vermittelt: „Ihr könnt euch verstecken, ihr könnt weglaufen, aber wir werden euch schnappen“, sagte er mit Blick auf führende Hamas-Mitglieder.

Lesen Sie auch:
Bilder zeigen Rauchschwaden über Doha, der Hauptstadt von Katar.
Explosionen in Katar
Doha: Israel-Angriff auf Hamas-Spitze „scheiterte“
09.09.2025
Kritik wird deutlicher
Katar-Angriff: Trump mahnt Israel zur „Vorsicht“
15.09.2025
„Krone“-Kommentar
Netanyahu bricht letzte Brücken ab
12.09.2025

Vertreter aus rund 60 arabischen und weiteren islamischen Staaten reagierten bei einem Sondergipfel in Katar empört und forderten ein Waffenembargo gegen Israel. Ghazi Hamad hatte nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel, bei dem rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere verschleppt worden waren, in einem Interview eine Wiederholung solcher Angriffe angekündigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf