Zwei Verletzte bei Pkw-Absturz in Obertauern

Ein Pkw stürzte am Mittwochnachmittag auf der B99 bei Obertauern in die Taurach. Zwei Personen befanden sich im Fahrzeug, beide konnten sich selbst befreien. Sie wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr, Bergrettung und Rotes Kreuz waren im Einsatz.
Bange Minuten auf der Passstraße: Am Mittwochnachmittag gegen 15.55 Uhr raste ein Pkw bei Obertauern von der B99 und stürzte in die Taurach. Zwei Menschen saßen im Fahrzeug. Sie befreiten sich noch selbst aus dem Wrack, waren aber verletzt.
Ein First Responder des Roten Kreuzes und eine Einsatzkraft der Wasserrettung aus Obertauern versorgten die Betroffenen sofort. Kurz darauf trafen weitere Einsatzkräfte ein.
Weil der Wasserstand der Taurach niedrig war, wurde der Einsatz der Wasserrettung während der Anfahrt abgebrochen. Die Verletzten brachte das Rote Kreuz mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Obertauern barg das Auto, die Bergrettung sicherte den Einsatzort ab.
