Jugendliche bei Mopedunfall in Flachau verletzt

Zwei Jugendliche wurden bei einem Mopedunfall am Dienstagnachmittag in Flachau verletzt. Beim Verlassen eines Supermarkt-Parkplatzes stieß eine 15-Jährige mit einem Auto zusammen.
Eine 15-Jährige stieß am Dienstagnachmittag in Flachau bei der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes auf die B163 mit einem von links kommenden Auto zusammen. Trotz Brems- und Ausweichmanöver konnten beide Fahrzeuglenker eine Kollision nicht mehr verhindern.
Die 15-Jährige und ihr 14-jähriger Mitfahrer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Den jüngeren brachte die Rettung ins Krankenhaus Schwarzach. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die Alkotests verliefen negativ. Während der Unfallaufnahme und der Erstversorgung war die B163 für rund 50 Minuten vollständig gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.