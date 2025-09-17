Jugendliche bei Mopedunfall in Flachau verletzt

Die 15-Jährige und ihr 14-jähriger Mitfahrer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Den jüngeren brachte die Rettung ins Krankenhaus Schwarzach. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die Alkotests verliefen negativ. Während der Unfallaufnahme und der Erstversorgung war die B163 für rund 50 Minuten vollständig gesperrt.