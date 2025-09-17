Verletzter bei Motorradunfall in Stadt Salzburg
Beim Flughafen
Mittwochmittag stießen auf der Innsbrucker Bundesstraße im Bereich des Flughafens ein Auto und ein Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und von der Rettung versorgt.
Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist noch nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen. Als Folge des Unfalls bildeten sich auf der Innsbrucker Bundesstraße in beide Richtungen rund um die Flughafen-Kreuzung lange Staus.
