Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Mädchen als Opfer

Jahrelanger Missbrauch: Familienvater vor Gericht

Vorarlberg
17.09.2025 17:30
Der Angeklagte gestand keine der ihm vorgeworfenen Taten.
Der Angeklagte gestand keine der ihm vorgeworfenen Taten.(Bild: Dorn Chantall)

Unvorstellbare Vorwürfe brachte die Staatsanwaltschaft Feldkirch am Mittwoch gegen einen 57-jährigen Pensionisten aus Vorarlberg vor: Der Unbescholtene soll zwei kleine Mädchen über Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

0 Kommentare

Es geht um den Tatzeitraum Februar 2014 bis Februar 2021. Während dieser Zeit sollen die beiden Mädchen ein wahres Martyrium durchlebt haben. Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich um die damals siebenjährige Tochter einer befreundeten Familie und die achtjährige Nichte des Angeklagten. Ob bei Familientreffen, Grillnachmittagen im Garten oder beim gemeinsamen Besuch im Schwimmbad – immer wieder soll der 57-Jährige Gelegenheiten ausgenutzt haben, die Mädchen zu missbrauchen.

War es zu Beginn „nur“ das Betatschen der Geschlechtsorgane der bekleideten Kinder beim Spielen, soll später auch Oralverkehr erzwungen worden sein. So soll es auch gewesen sein, als er die Tochter des befreundeten Ehepaares einmal nachhause fuhr. Bei der WC-Anlage des nahe gelegenen Spielplatzes soll er die Autotür verriegelt und sich von dem Kind oral befriedigen haben lassen. Im Schwimmbad soll er das Kind in der Umkleidekabine gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Doch es sollte noch abscheulicher kommen. Denn selbst vor Vergewaltigung soll der Mann nicht zurückgeschreckt haben. Als die Opfer älter wurden und sich ihm verweigerten, versuchte er sie mit Gewalt weiterhin gefügig zu halten. Der Staatsanwalt zitiert aus dem Strafantrag ein Beispiel: „Er schlug und würgte das Opfer, spreizte dessen Beine, um es zu vergewaltigen und drohte, er werde es und seine Familie töten, sollte sich das Mädchen nicht fügen.“

Neue Zeugen werden geladen
Sieben lange Jahre soll das Martyrium der beiden Kinder gedauert haben, ehe sie ihr Schweigen brachen. Seit Mittwoch steht nun ihr mutmaßlicher Peiniger vor Gericht. Der 57-Jährige bestreitet jedoch sämtliche Vorwürfe und bezichtigt die Opfer der Lüge. Bislang hält der Staatsanwalt die Aussagen der kontradiktorisch einvernommenen Opfer für sehr „eindringlich und glaubwürdig“.

Der Prozess wird am 30. September mit der Einvernahme von neun Zeugen fortgesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Unbescholtenen bis zu zehn Jahre Haft.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 16°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 20°
Symbol bedeckt
Dornbirn
13° / 19°
Symbol bedeckt
Feldkirch
11° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
233.533 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.625 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.978 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2964 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1832 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Zwei Mädchen als Opfer
Jahrelanger Missbrauch: Familienvater vor Gericht
ÖFB-Cup auf krone.tv
Jetzt im LIVESTREAM: Sturm führt bei Röthis
Talsohle erreicht
Starker Rückgang bei Unternehmenspleiten
Grobe Mängel
Pickerl-Affäre: Pfusch-Mechaniker verurteilt
Fund in Feldkirch
Teile von historischer Stadtmauer entdeckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf