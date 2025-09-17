Jahrelanger Missbrauch: Familienvater vor Gericht

War es zu Beginn „nur“ das Betatschen der Geschlechtsorgane der bekleideten Kinder beim Spielen, soll später auch Oralverkehr erzwungen worden sein. So soll es auch gewesen sein, als er die Tochter des befreundeten Ehepaares einmal nachhause fuhr. Bei der WC-Anlage des nahe gelegenen Spielplatzes soll er die Autotür verriegelt und sich von dem Kind oral befriedigen haben lassen. Im Schwimmbad soll er das Kind in der Umkleidekabine gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.