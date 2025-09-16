Wespe irritierte Autolenker: Unfall mit Verletztem

Doch „beim Versuch, den Lkw zurück auf die Straße zu lenken, kippte der mit Beton beladene Mischer um, und kam über die gesamte Straße zum Liegen“, so die Polizei. Der Mann musste aus der Fahrerkabine geborgen werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt gebracht.