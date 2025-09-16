Wespe irritierte Autolenker: Unfall mit Verletztem

Aufgrund einer Wespe im Auto kam ein 54-Jähriger am Dienstag in Kärnten auf die Gegenfahrbahn der Packer Straße. Ein entgegenkommender Betonmischwagenlenker verunglückte beim Ausweichmanöver.
Der 54-Jährige war Dienstag um 14 Uhr von Völkermarkt in Richtung Griffen unterwegs, als er sich von einer Wespe im Auto ablenken ließ und auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegenkommender Mann aus Slowenien (57) lenkte einen Betonmischwagen und konnte durch das Ausweichen auf das Bankett eine Frontalkollision verhindern.
Doch „beim Versuch, den Lkw zurück auf die Straße zu lenken, kippte der mit Beton beladene Mischer um, und kam über die gesamte Straße zum Liegen“, so die Polizei. Der Mann musste aus der Fahrerkabine geborgen werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt gebracht.
Dem Pkw-Lenker passierte zum Glück nichts und auch der Alkoholtest an beiden Verkehrsteilnehmer verlief negativ.
Bis in den Abend hinein (gegen 19.50 Uhr) waren 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt mit den Aufräum- und Bergearbeiten beschäftigt. Die Straße war bis zu diesem Zeitpunkt auch für andere Fahrzeuge gesperrt.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.