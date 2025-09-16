Wer Visionen hat | Wer einen Arzt braucht

Wer Visionen hat. Was bleibt nicht alles an Zitaten von den österreichischen Altkanzlern hängen! „Lernen S’ Geschichte“ etwa von Bruno Kreisky (1970 bis 1983) an einen ORF-Journalisten gerichtet. Oder von Kreiskys Nachfolger Fred Sinowatz (Kanzler zwischen 1983 und 1986): „Es ist alles sehr kompliziert.“ Ach, wie wurde damals darüber gelacht – aber bestätigt sich seine Aussage nicht immer öfter? Von Sinowatz-Nachfolger Franz Vranitzky (1986 bis 1997) blieb der Satz hängen: „Wer Visionen hat, braucht an’ Arzt.“ Von Wolfgang Schüssel (2000 bis 2007) wurde unter anderem vielfach zitiert: „Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind.“ Auch da hat er – wie in vielen anderen Dingen – recht.
Wer einen Arzt braucht. Gestern wurde dem großen ÖVP-Politiker, der im Land deutliche Spuren hinterlassen hat, zu seinem 80. Geburtstag feierlich gratuliert. Auch da ließ er manch denkwürdige Sätze fallen. An ihn und einen anderen denkwürdigen Politiker muss man sich dieser Tage auch erinnern, wo doch die neue Bahnstrecke mit dem 33 Kilometer langen Koralmtunnel vor der Eröffnung steht – gestern wurden dazu die eindrucksvollen Fahrpläne präsentiert. Dieses wahre Jahrhundertprojekt ist dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider entscheidend zu verdanken – in der ÖVP-FPÖ-Koalition Schüssel-Haider wurde die Realisierung dieser Vision beschlossen. 25 Jahre später geht sie nun in Betrieb. Unterdessen ist die Politik längst wieder visionslos. Aber einen „Arzt“ würde sie, um an das Vranitzky-Zitat anzuschließen, dennoch dringend brauchen…
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
