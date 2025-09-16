Wer Visionen hat | Wer einen Arzt braucht

Wer einen Arzt braucht. Gestern wurde dem großen ÖVP-Politiker, der im Land deutliche Spuren hinterlassen hat, zu seinem 80. Geburtstag feierlich gratuliert. Auch da ließ er manch denkwürdige Sätze fallen. An ihn und einen anderen denkwürdigen Politiker muss man sich dieser Tage auch erinnern, wo doch die neue Bahnstrecke mit dem 33 Kilometer langen Koralmtunnel vor der Eröffnung steht – gestern wurden dazu die eindrucksvollen Fahrpläne präsentiert. Dieses wahre Jahrhundertprojekt ist dem damaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider entscheidend zu verdanken – in der ÖVP-FPÖ-Koalition Schüssel-Haider wurde die Realisierung dieser Vision beschlossen. 25 Jahre später geht sie nun in Betrieb. Unterdessen ist die Politik längst wieder visionslos. Aber einen „Arzt“ würde sie, um an das Vranitzky-Zitat anzuschließen, dennoch dringend brauchen…