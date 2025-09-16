Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Holte ihn sogar ein

Mutiger Hausbesitzer jagt Einbrecher durch Garten

Wien
16.09.2025 12:44
Als das Ehepaar von einem Spaziergang zurückkehrte, sahen sie das Duo gerade aus dem Haus ...
Als das Ehepaar von einem Spaziergang zurückkehrte, sahen sie das Duo gerade aus dem Haus spazieren (Symbolbild).(Bild: Holl Reinhard)

Viel Mut bewies ein 37-jähriger Hausbesitzer am Montagvormittag in Wien-Simmering. Gerade hatten zwei Einbrecher sein Haus verlassen, als er sich mit einem von ihnen eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Bezirk lieferte. Er holte einen der Einbrecher sogar ein, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem er verletzt wurde.

0 Kommentare

Offenbar hatten die beiden Einbrecher geglaubt, ausreichend Zeit zu haben, um nach ihrem Einbruch ungestört das Haus zu verlassen. Genau in diesem Moment kehrten jedoch der 37-jährige Mann und seine Ehefrau von einem Spaziergang unweit der Ostbahn zurück.

Der Mann staunte nicht schlecht, als er die beiden mitten auf seinem Grundstück ertappte – gerade auf dem Weg aus seinem Haus. Unvermittelt sprach er die Einbrecher an. Erschrocken rannten die beiden in verschiedene Richtungen davon. Der Hausbesitzer rannte dem nach links Fliehenden nach.

Einbrecher attackiert Mann mehrmals
Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere angrenzende Gärten. Im Zuge der Jagd stürzte der Einbrecher einmal, danach sprang er über den Zaun eines weiteren Gartens – der 37-Jährige blieb ihm dicht auf den Fersen. Passanten, die das Geschehen mitbekamen, alarmierten unterdessen die Polizei. Dem Mann gelang es schließlich, den Störenfried einzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel, der Flüchtende attackierte den Hausbesitzer wiederholt, unter anderem mit einem Solarlicht, das er sich aus einem Garten geschnappt hatte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Inzwischen traf die Polizei am Vorfallsort ein, sie nahm den 39-Jährigen fest. Bei dem Einbrecher konnte Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt werden, das aus dem Haus des Ehepaars stammte. Seinen Komplizen will er praktisch nicht gekannt haben. Der Hausbesitzer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden, um sich zu erholen. 

Fahndung nach zweitem Einbrecher erfolglos
Eine Suche nach dem zweiten Einbrecher, der zuvor in eine andere Richtung geflüchtet war, blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dazu sind im Gange. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Einbrecher
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
19° / 20°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
18° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
19° / 19°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
18° / 20°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
17° / 20°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Wien
Wiener AKH lädt ein
Sicherheit für Patienten, vom ersten Atemzug an
Nach Streit mit Frau
WEGA stoppte Tobenden mit Messer und Waffe im Auto
Holte ihn sogar ein
Mutiger Hausbesitzer jagt Einbrecher durch Garten
Innovation & Tradition
Wiens ältestes Kino startet zum 120er neu durch
Fahrgäste verärgert
Rettung und Defekt: Chaos im Frühverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf