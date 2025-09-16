Mutiger Hausbesitzer jagt Einbrecher durch Garten

Viel Mut bewies ein 37-jähriger Hausbesitzer am Montagvormittag in Wien-Simmering. Gerade hatten zwei Einbrecher sein Haus verlassen, als er sich mit einem von ihnen eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Bezirk lieferte. Er holte einen der Einbrecher sogar ein, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem er verletzt wurde.
Offenbar hatten die beiden Einbrecher geglaubt, ausreichend Zeit zu haben, um nach ihrem Einbruch ungestört das Haus zu verlassen. Genau in diesem Moment kehrten jedoch der 37-jährige Mann und seine Ehefrau von einem Spaziergang unweit der Ostbahn zurück.
Der Mann staunte nicht schlecht, als er die beiden mitten auf seinem Grundstück ertappte – gerade auf dem Weg aus seinem Haus. Unvermittelt sprach er die Einbrecher an. Erschrocken rannten die beiden in verschiedene Richtungen davon. Der Hausbesitzer rannte dem nach links Fliehenden nach.
Einbrecher attackiert Mann mehrmals
Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere angrenzende Gärten. Im Zuge der Jagd stürzte der Einbrecher einmal, danach sprang er über den Zaun eines weiteren Gartens – der 37-Jährige blieb ihm dicht auf den Fersen. Passanten, die das Geschehen mitbekamen, alarmierten unterdessen die Polizei. Dem Mann gelang es schließlich, den Störenfried einzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel, der Flüchtende attackierte den Hausbesitzer wiederholt, unter anderem mit einem Solarlicht, das er sich aus einem Garten geschnappt hatte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.
Inzwischen traf die Polizei am Vorfallsort ein, sie nahm den 39-Jährigen fest. Bei dem Einbrecher konnte Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt werden, das aus dem Haus des Ehepaars stammte. Seinen Komplizen will er praktisch nicht gekannt haben. Der Hausbesitzer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden, um sich zu erholen.
Fahndung nach zweitem Einbrecher erfolglos
Eine Suche nach dem zweiten Einbrecher, der zuvor in eine andere Richtung geflüchtet war, blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dazu sind im Gange. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.
