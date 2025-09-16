Mutiger Hausbesitzer jagt Einbrecher durch Garten

Einbrecher attackiert Mann mehrmals

Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über mehrere angrenzende Gärten. Im Zuge der Jagd stürzte der Einbrecher einmal, danach sprang er über den Zaun eines weiteren Gartens – der 37-Jährige blieb ihm dicht auf den Fersen. Passanten, die das Geschehen mitbekamen, alarmierten unterdessen die Polizei. Dem Mann gelang es schließlich, den Störenfried einzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel, der Flüchtende attackierte den Hausbesitzer wiederholt, unter anderem mit einem Solarlicht, das er sich aus einem Garten geschnappt hatte. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.