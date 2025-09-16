Shailene Woodley: Trennung von Serien-Hottie!

Shailene Woodley ist wieder zu haben! Die Schauspielerin und „Emily in Paris“-Hottie Lucas Bravo sollen sich nach nur fünf Monaten Liebe getrennt haben.
Sie waren so ein schönes Paar, aber nur wenige Wochen, nachdem Shailene Woodley und Lucas Bravo ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht haben, soll auch schon wieder alles aus sein.
Liebes-Fotos gelöscht
Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Trennung noch nicht. Doch die Hinweise auf ein Liebes-Aus verdichten sich. So sind auf den Instagram-Profilen der Hollywood-Beauty und des 37-jährigen Franzosen die Bilder des jeweils anderen plötzlich verschwunden.
Und auch das stets gut informierte „People“-Magazin will herausgefunden haben, dass Bravo und Woodley fortan getrennte Wege gehen.
Öffentlich gemacht hatten die beiden ihre Liebe erst im April mit gemeinsamen Fotos von einem Trip nach Slab City in Kalifornien. Schon einen Monat davor wurden die beiden Turteltäubchen gemeinsam in Paris gesichtet.
Entfernung als Trennungsgrund?
Wann sich Bravo und Woodley getrennt haben, ist nicht bekannt. Zuletzt gemeinsam gesehen wurden sie jedenfalls Anfang August, als die Schauspielerin ihren Freund am Set von „Emily in Paris“ in der französischen Hauptstadt besucht hatte.
Auch zum Trennungsgrund wurde bislang nichts bekannt. Gut möglich ist aber, dass die Fernbeziehung ihren Tribut gefordert hat. Denn laut „People“ seien die Schauspieler andauernd „zwischen den USA und Frankreich hin- und hergereist“, um sich zu sehen ...
