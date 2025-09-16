Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach nur fünf Monaten

Shailene Woodley: Trennung von Serien-Hottie!

Society International
16.09.2025 15:00
Shailene Woodley ist Berichten zufolge wieder Single.
Shailene Woodley ist Berichten zufolge wieder Single.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Shailene Woodley ist wieder zu haben! Die Schauspielerin und „Emily in Paris“-Hottie Lucas Bravo sollen sich nach nur fünf Monaten Liebe getrennt haben.

0 Kommentare

Sie waren so ein schönes Paar, aber nur wenige Wochen, nachdem Shailene Woodley und Lucas Bravo ihre Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht haben, soll auch schon wieder alles aus sein.

Liebes-Fotos gelöscht
Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Trennung noch nicht. Doch die Hinweise auf ein Liebes-Aus verdichten sich. So sind auf den Instagram-Profilen der Hollywood-Beauty und des 37-jährigen Franzosen die Bilder des jeweils anderen plötzlich verschwunden.

Gemeinsame Fotos wie dieses sind von den Instagram-Profilen von Lucas Bravo und Shailene Woodley ...
Gemeinsame Fotos wie dieses sind von den Instagram-Profilen von Lucas Bravo und Shailene Woodley verschwunden.(Bild: Viennareport)

Und auch das stets gut informierte „People“-Magazin will herausgefunden haben, dass Bravo und Woodley fortan getrennte Wege gehen.

Öffentlich gemacht hatten die beiden ihre Liebe erst im April mit gemeinsamen Fotos von einem Trip nach Slab City in Kalifornien. Schon einen Monat davor wurden die beiden Turteltäubchen gemeinsam in Paris gesichtet.

Entfernung als Trennungsgrund?
Wann sich Bravo und Woodley getrennt haben, ist nicht bekannt. Zuletzt gemeinsam gesehen wurden sie jedenfalls Anfang August, als die Schauspielerin ihren Freund am Set von „Emily in Paris“ in der französischen Hauptstadt besucht hatte. 

Lesen Sie auch:
Wieder Single
Shailene Woodley löst Verlobung mit Aaron Rodgers
17.02.2022
Biopic geplant
Shailene Woodley spielt Blues-Legende Janis Joplin
11.09.2024

Auch zum Trennungsgrund wurde bislang nichts bekannt. Gut möglich ist aber, dass die Fernbeziehung ihren Tribut gefordert hat. Denn laut „People“ seien die Schauspieler andauernd „zwischen den USA und Frankreich hin- und hergereist“, um sich zu sehen ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.663 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
117.012 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2849 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1629 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Society International
Nach nur fünf Monaten
Shailene Woodley: Trennung von Serien-Hottie!
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
Unfassbarer Mega-Deal
Sweeney schockt Hollywood: 52 Millionen für Rolle!
Schock für Fans
Sorge um Kastelruther-Spatzen-Sänger Norbert Rier
Mega heißer Geburtstag
Sydney Sweeney ließ es mit Busenfreundin krachen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf