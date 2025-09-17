Litauen eröffnet erste Drohnen-Schule für Kinder

Die Eröffnung der Schule in Taurage, 20 Kilometer von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt, erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen. Das NATO-Mitglied Litauen hatte das Bündnis um eine Stärkung seiner Luftverteidigung gebeten, nachdem in diesem Sommer zwei russische Drohnen über Belarus kommend dort abgestürzt waren. Erst am Freitag hatte die NATO Pläne zur Verstärkung der Verteidigung der Ostflanke angekündigt.