Tödlicher Unfall: Tesla umgeht Gerichtsprozess

Prominente Anwälte angeheuert

Im August hatte ein Geschworenengericht im US-Staat Florida Tesla nach einem tödlichen Unfall mit einem Autopiloten zur Zahlung von 243 Millionen Dollar verurteilt. Die Klage bezog sich auf einen Unfall vom April 2019, bei dem ein Mann mit seinem Tesla Model S mit etwa 100 Kilometern pro Stunde über eine Kreuzung gefahren und in ein geparktes Auto geprallt war. Dessen beide Insassen standen neben dem Wagen am Seitenstreifen. Eine der beiden Personen wurde getötet, die andere schwer verletzt.