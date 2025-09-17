Müll-Lkw steckt unter Brücke fest: Zwei Verletzte

Straßen gesperrt

Die Bergung gestaltete sich äußerst aufwendig. Die B116 war ab 14.30 Uhr zwischen St. Michael und Hinterberg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Anschluss an die Bergearbeiten wurde die Brücke durch die Straßenerhaltung begutachtet. Kurz vor 18 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr in beiden Richtungen freigegeben werden.