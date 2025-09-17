Apple Sports jetzt auch in Österreich verfügbar

Versprechen: „Einfach und schnell“

Die App habe einen ganz klaren Fokus, sagte der deutsche Apple-Topmanager Oliver Schusser, der als Vize-Präsident im Konzern für die Bereiche Apple Music, Apple TV+, Sports und die Kopfhörersparte Beats verantwortlich ist. „Wir versuchen nicht, alle anderen Sports-Apps auf der Welt nachzubauen, sondern wir fokussieren uns nur auf zwei Dinge: Die App soll ganz einfach sein und vor allem ganz schnell.“