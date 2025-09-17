Leclerc in Aserbaidschan auf Schumachers Spuren

Die nächste Ausfahrt der „Königsklasse“ ist am Sonntag am Kaspischen Meer in Baku, dort, wo Leclerc in den letzten vier Jahren jeweils auf Poleposition stand, diese aber nicht einmal in einen Sieg ummünzen konnte. Überhaupt schaffte der 27-Jährige aus seinen 27 Trainingsbestzeiten nur fünf Erfolge. Im Vergleich dazu: Lewis Hamilton holte bei 104 Poles 61 Siege (58,65 Prozent), Michael Schumacher stand 68-mal auf Startplatz eins, erreichte dabei 22-mal als Erster das Ziel (32,35 Prozent). Immerhin hat Leclerc in Aserbaidschan die Chance, punkto Polepositions in Serie auf einer Strecke mit dem großen „Schumi“ gleichzuziehen – der siebenfache Weltmeister schaffte dieses Kunststück sowohl in Suzuka (1998 bis 2002) als auch in Barcelona (2000 bis 2004). Übertroffen wird dies nur von Hamilton, der im Melbourne-Qualifying der Konkurrenz von 2014 bis 2019 gleich sechsmal um die Ohren fuhr.