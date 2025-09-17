Schuldirektor zählt zu weltweit besten Referees

Gnadenlos bei Fehlentscheidungen

Doch wie schwer ist es, Referee bei einer der schnellsten Ballsportarten der Welt zu sein? „Man muss sehr konzentriert sein“, weiß Berger. Besonders Regelverstöße beim Aufschlag, wie das verbotene Ballverdecken, seien herausfordernd. Allerdings sind selbst bei entscheidenden Spielen die meisten Athleten so fair, Fehlentscheidung des Schiedsrichters auch bei eigenem Nachteil zu melden. „Ich werde ständig beobachtet und muss meine Leistung immer wieder bestätigen“, weiß Berger, dass sonst der Rückfall in die „Blue Badge-Kategorie“ droht. Im Herbst muss er zudem eine weitere Regelprüfung absolvieren, jährlich muss er an mindestens zwei Top-Events teilnehmen.