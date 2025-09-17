Fotos von Trump mit Epstein auf Schloss projiziert

Am Vorabend des Staatsbesuchs von Donald Trump haben Aktivisten Fotos des US-Präsidenten mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf Schloss Windsor projiziert. Außerdem protestierten zahlreiche Menschen gegen den Besuch von Trump in Großbritannien (oben im Video zu sehen).
Wie auf Fotos sowie Videos in sozialen Medien zu sehen war, lief eine Art Diashow mehrere Minuten lang auf einem Turm des Schlosses ab. Die Polizei bestätigte den Vorfall. Wer dahintersteckte, war zunächst unklar.
Vier Festnahmen
Die Polizei teilte Dienstagabend mit, es habe vier Festnahmen gegeben, alle vier seien in Gewahrsam. „Wir nehmen jede unautorisierte Aktivität rund um Schloss Windsor sehr ernst“, sagte Chief Superintendent Felicity Parker. Die Beamten hätten schnell reagiert und die Projektion gestoppt.
Der inzwischen verstorbene US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen.
Den US-Präsidenten, der einst mit Epstein freundschaftlich verkehrte, verfolgt die Epstein-Affäre seit Wochen. Zwar streitet er ab, von den Machenschaften seines früheren Bekannten gewusst zu haben, doch die Verschwörungstheoretiker lassen nicht locker.
Auch Prinz Andrew mit Epstein befreundet
Auch in Großbritannien schlug der Epstein-Skandal immer wieder hohe Wellen. Der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, war einst mit Epstein befreundet. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich.
Erst vor wenigen Tagen musste Premierminister Keir Starmer seinen Botschafter in Washington abberufen, weil auch dieser enge Beziehungen zu Epstein gepflegt hatte. Die Affäre droht den Trump-Besuch zu überschatten.
Protest-Gesänge vor Windsor
Trump und seine Frau First Lady Melania waren Dienstagabend zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. In Vorfeld hatten bereits zahlreiche Menschen vor Schloss Windsor mit Plakaten und Gesängen gegen den US-Präsidenten demonstriert.
Im Vorfeld des Besuchs kündigten die Aktivisten an, sie würden gegen das protestieren, was sie als „die Entscheidung unserer Regierung, einen Mann zu ehren, der die Menschenrechte in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt verletzt“ bezeichneten.
Treffen mit Kate und William
Mittwochvormittag werden Trump und seine Ehefrau zum offiziellen Auftakt auf Schloss Windsor erwartet. Dort werden die beiden unter anderem mit König Charles und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate zusammentreffen. Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant.
Trump ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien zum zweiten Mal zuteilwird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien gereist. Damals wurde er von Königin Elizabeth II., der 2022 verstorbenen Mutter von König Charles III., empfangen.
