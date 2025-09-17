Vorteilswelt
Prohaska überrascht:

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“

Champions League
17.09.2025 08:29
Herbert Prohaska schreibt über den Auftakt der Champions League.
Herbert Prohaska schreibt über den Auftakt der Champions League.

Herbert Prohaska widmet seine „Krone“-Kolumne dem Auftakt der Königsklasse und nennt seine Favoriten. Verwundert ist Österreichs Jahrhundert-Kicker über Gianluigi Donnarummas plötzliches Aus bei Paris Saint-Germain ...

Mit der Ligaphase ist die Champions League noch attraktiver geworden, jagt schon zum Auftakt ein Hit den nächsten. Bei Duellen wie Bayern gegen Chelsea oder Manchester City gegen Napoli schlägt das Herz jedes Fans höher, wird es sofort zur Sache gehen. Denn Bayern und Real zählten mit Manchester City und Paris SG in der Vorsaison überraschend zu jenen Teams, die den direkten Aufstieg in das Achtelfinale verpassten – das werden sie sich ein zweites Mal ersparen wollen.

Zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen, ich sehe da kein herausragendes Team. Das macht es für den Champion erneut sehr schwer, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Vor allem, wo Paris SG mit Gigi Donnarumma just jenen Spieler abgab, den sie über die Saison gesehen den Titel am meisten zu verdanken hatten. Dass die Franzosen einen der besten Torhüter der Welt zu Manchester City ziehen ließen, hat mich sehr überrascht. Da muss abseits des Platzes etwas passiert sein, was nicht mehr zu kitten war.

Klar wird das Programm für die Superstars wieder ein sehr dichtes. Andererseits sind sie selbst ein Teil des Kreislaufs, verlangen mit den Beratern an ihrer Seite immer mehr Geld und bekommen es am Ende meistens auch. Gepaart mit den irren Transfersummen brauchen die Klubs diese zusätzlichen Millionen, die ihnen die neue Champions League ermöglicht. Ob die vielen Hits von Start weg den Fans irgendwann doch zu viel werden, weil das Besondere verloren geht, wird die Zukunft zeigen.

