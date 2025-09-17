PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“

Zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen, ich sehe da kein herausragendes Team. Das macht es für den Champion erneut sehr schwer, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Vor allem, wo Paris SG mit Gigi Donnarumma just jenen Spieler abgab, den sie über die Saison gesehen den Titel am meisten zu verdanken hatten. Dass die Franzosen einen der besten Torhüter der Welt zu Manchester City ziehen ließen, hat mich sehr überrascht. Da muss abseits des Platzes etwas passiert sein, was nicht mehr zu kitten war.