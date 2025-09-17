Nach Gaza der nächste Krieg?

Die Hamas war militärisch noch nie so schwach wie jetzt und politisch noch nie so stark wie jetzt. Man kann eine Landschaft in Schutt und Asche bomben, aber keine Ideologie, wenn man für danach kein positives Rezept hat (In Nachkriegs-Deutschland und -Österreich war es der Marshall-Plan gewesen.)
Die Hamas-Ideologie hat sich in Netanyahus Vernichtungskrieg einen Märtyrerstatus im palästinensischen Volk erworben und zum schier alleinigen nationalen Vertreter der palästinensischen Sache aufgeschwungen; besonders in den Köpfen der Millionen junger Palästinenser. Die sogenannte Palästinenserregierung des Arafat-Nachfolgers Mahmud Abbas (90!) in Ramallah im Westjordanland ist von Israel verdorrt worden.
Genau in diesem Westjordanland der 3,3 Millionen Palästinenser braut sich die nächste Nahost-Explosion zusammen. Maßgeblichen Anteil haben die Extremisten unter den 700.000 jüdischen Siedlern in diesem Besatzungsgebiet. Die Extremisten sitzen in der israelischen Regierung.
Der Gaza-Krieg hat die Hass-Spirale im Westjordanland zu blutigem Terror und Gegenterror befeuert. Der Generation der Alten ist die Zerstörung von Gaza eine Warnung, aber die Jungen schwören auf eine Lösung durch Waffengewalt. Es steht zu befürchten, dass die Zerstörung von Gaza nicht das Ende des Krieges ist, sondern der Beginn eines neuen Krieges, diesmal im Westjordanland.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.