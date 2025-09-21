Hundedame Grace ist „Therapeutin auf vier Pfoten“

Es beginnt meist mit einem Spaziergang

Begegnungen mit Patienten beginnen meist mit Streicheln oder einem gemeinsamen Spaziergang im Therapiegarten. Bereits die ersten Treffen zeigten beeindruckende Wirkung: „Menschen, die sonst kaum sprechen, begannen sich zu öffnen und erzählen. Andere, die unter Ängsten leiden, entspannten sich sichtbar. Grace ist oft der ,Eisbrecher’, der Nähe ermöglicht, wo vorher Distanz war“, lobt die DPGKPin ihre Hündin. Allein ihre Anwesenheit hilft, Stimmungsschwankungen auszugleichen und eine positive Atmosphäre zu erzeugen – nicht nur bei den Patienten, sondern im ganzen Team.