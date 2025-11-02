Lenker (77) prallte gegen Preismast von Tankstelle

Tragischer und zugleich mysteriöser Unfall in Grieskirchen. Ein 77-jähriger Autofahrer war aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal gegen den Preisanzeiger einer Tankstelle geprallt. Er wurde tödlich verletzt.
Der 77-Jährige war allein im Auto und es gibt auch keine Zeugen, die erklären können, wie es am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B137 Innviertler Straße im Gemeindegebiet von Grieskirchen kommen konnte.
Von Straße abgekommen
Fakt ist, dass der Mann von Haag im Hausruck kommend in Richtung Grieskirchen unterwegs war. Auf Höhe einer Tankstelle kam er plötzlich von der Straße ab und prallte frontal gegen den dortigen Preismast.
Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation durch das Notarztteam erlag der 77-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
