Bundesliga im TICKER

LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SV Ried

Bundesliga
02.11.2025 04:01
Gibt’s für Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch heute einen Grund, auch einmal ein Lächeln ...
Gibt’s für Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch heute einen Grund, auch einmal ein Lächeln aufzusetzen?(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

12. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Red Bull Salzburg empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten). 

Hier der LIVETICKER:

So wie bei Rapid passten auch bei Salzburg zuletzt zwar nicht die Leistungen, aber zumindest die Ergebnisse. In der Liga ist man seit vier Spielen ungeschlagen, dazu gab es am Donnerstag im Cup einen 3:1-Sieg nach 120 Minuten gegen die WSG Tirol. „Die Cup-Runde war intensiv, nicht für uns, für viele Mannschaften“, meinte Trainer Thomas Letsch.

„Deshalb stehen die Tage mehr im Zeichen der Regeneration und im Herausfiltern, wer sind die Spieler, die bereit sind für dieses Spiel.“ Dass die Spieltage so dicht aufeinanderfolgen, sei kein Problem. „Wir freuen uns, dass wir lauter englische Wochen haben, dass wir immer in diesem Donnerstag-Sonntag-Rhythmus sind.“

Die Rieder zeigten sich vor dem Gastspiel beim Vizemeister zuversichtlich – immerhin zogen sie ebenfalls ins Cup-Viertelfinale ein, zudem endete das erste Duell mit dem einstigen Liga-Dominator im August mit einem 2:2. „Wir wissen mittlerweile, dass an einem guten Tag alles möglich ist, auch in Salzburg“, erklärte Trainer Maximilian Senft.

„Ried ist, glaube ich, einer der besten Aufsteiger seit langer Zeit von den Punkten her, die sich in der Liga super behauptet haben“, streute Letsch dem Gegner Rosen. „Max Senft macht das richtig gut, wir kennen uns ja von unserer gemeinsamen Zeit bei der Austria.“ Die „Bullen“ seien aber „Favorit, und das nehmen wir auch gerne an“.

