LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SV Ried

So wie bei Rapid passten auch bei Salzburg zuletzt zwar nicht die Leistungen, aber zumindest die Ergebnisse. In der Liga ist man seit vier Spielen ungeschlagen, dazu gab es am Donnerstag im Cup einen 3:1-Sieg nach 120 Minuten gegen die WSG Tirol. „Die Cup-Runde war intensiv, nicht für uns, für viele Mannschaften“, meinte Trainer Thomas Letsch.