Wanderer rutschte aus und verlor das Bewusstsein

Am Samstag startete ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Liezen gegen 9 Uhr in Ebensee vom Ortsteil Rindbach zu einer Wanderung auf den Erlakogel. Der Jahreszeit entsprechend war der Untergrund feucht und rutschig. Beim Abstieg rutschte der Wanderer gegen 15.35 Uhr etwas unterhalb der Spitzelsteinalm auf der Forststraße aus und schlug auf dem Boden auf.