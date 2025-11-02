Wanderer rutschte aus und verlor das Bewusstsein

Bei nass-kühlem Wetter lauern in den Bergen wieder viele Gefahren. Am Samstag etwa rutschte ein 68-Jähriger aus der Steiermark am Erlakogel aus und fiel so unglücklich, dass er das Bewusstsein verlor. Andere Wanderer waren sofort zur Stelle, halfen dem Mann.
Am Samstag startete ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Liezen gegen 9 Uhr in Ebensee vom Ortsteil Rindbach zu einer Wanderung auf den Erlakogel. Der Jahreszeit entsprechend war der Untergrund feucht und rutschig. Beim Abstieg rutschte der Wanderer gegen 15.35 Uhr etwas unterhalb der Spitzelsteinalm auf der Forststraße aus und schlug auf dem Boden auf.
Schnelle Erste Hilfe
Durch den Sturz war der Verunfallte kurz ohne Bewusstsein. Zwei Wanderer, die sich hinter dem Gestürzten befanden, eilten sofort zu ihm, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 68-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.