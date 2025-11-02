Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen halfen sofort

Wanderer rutschte aus und verlor das Bewusstsein

Oberösterreich
02.11.2025 12:45
(Bild: Gespag)

Bei nass-kühlem Wetter lauern in den Bergen wieder viele Gefahren. Am Samstag etwa rutschte ein 68-Jähriger aus der Steiermark am Erlakogel aus und fiel so unglücklich, dass er das Bewusstsein verlor. Andere Wanderer waren sofort zur Stelle, halfen dem Mann. 

0 Kommentare

Am Samstag startete ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Liezen gegen 9 Uhr in Ebensee vom Ortsteil Rindbach zu einer Wanderung auf den Erlakogel. Der Jahreszeit entsprechend war der Untergrund feucht und rutschig. Beim Abstieg rutschte der Wanderer gegen 15.35 Uhr etwas unterhalb der Spitzelsteinalm auf der Forststraße aus und schlug auf dem Boden auf.

Lesen Sie auch:
Der Mann musste mit dem Rettungsheli geborgen werden (Symbolbild)
War umgeknöchelt
Wanderer verletzte sich und musste geborgen werden
26.09.2025
War nicht ansprechbar
Blutspur führte Wanderer zu verletzter Deutscher
23.10.2025

Schnelle Erste Hilfe
Durch den Sturz war der Verunfallte kurz ohne Bewusstsein. Zwei Wanderer, die sich hinter dem Gestürzten befanden, eilten sofort zu ihm, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 68-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.941 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
119.460 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
115.795 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Oberösterreich
Zeugen halfen sofort
Wanderer rutschte aus und verlor das Bewusstsein
Fahrer angezeigt
Polizei beendete zwei illegale Straßenrennen
Tödlich verletzt
Lenker (77) prallte gegen Preismast von Tankstelle
Großbrand
Jungbauer rettete 36 Tiere vor dem Feuertod
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen SV Ried
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf