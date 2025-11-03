Ärger über hohen Preissprung beim OÖ-Klimaticket

Öffi-Fahrer „zahlen“ für Flughafen

Doch auch die Klima Allianz OÖ sieht in der geplanten Preiserhöhung eine Gefährdung der Klimaziele 2030. Was das NGO-Netzwerk besonders ärgert: Die angepeilte Preiserhöhung entspreche etwa drei bis 4,5 Millionen Euro jährlich – das sei fast genau so viel, wie das Land OÖ dem Linzer Flughafen zuschießt. „Wer Bus und Bahn nutzt, wird bestraft, während der Linzer Flughafen weiter Millionen an Förderungen kassiert“, kritisiert die Klima Allianz in einer Aussendung.