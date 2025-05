Am Limit: Graz wächst mit Koralmbahn noch stärker

Die Nahverkehrsknoten Graz-Don Bosco und Puntigam, die Straßenbahn-Unterführung beim Hauptbahnhof, der Ausbau der Bim-Linie 5: „Man weiß oft gar nicht mehr, dass all das auch wegen der Koralmbahn umgesetzt wurde“, erinnert Klaus Schneider. Als Projektleiter der ÖBB begleitet er das Mega-Bahnprojekt seit 28 Jahren. In 200 Tagen geht die Hochgeschwindigkeits-Strecke nach Klagenfurt in Betrieb – und wird auch den Raum Graz verändern.