Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bescheid für Kraftwerk

Nach jahrelanger Hängepartie soll’s schnell gehen

Tirol
16.09.2025 10:00
Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle hält einen Baustart 2029 für möglich.
Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle hält einen Baustart 2029 für möglich.(Bild: Johanna Birbaumer)

Vier Einreichungen waren nötig, um das Behördenverfahren für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal auf Schiene zu bringen. Dafür ist der Zeitplan jetzt umso sportlicher: Das Projekt nahm die nächste Etappe im UVP-Verfahren, möglicherweise liegt nächstes Jahr schon der Bescheid auf dem Tisch. „Das wäre ein weltrekordverdächtiges Tempo“, sagt Tiwag-Bauvorstand Speckle. 

0 Kommentare

Umweltverträglichkeits-Gutachten von mehr als 50 Experten bis Ende dieses Jahres, danach mündliche UVP-Verhandlung im Frühjahr 2026 und noch im selben Jahr der UVP-Bescheid in 1. Instanz: Das ist der skizzierte Zeitplan für das Bewilligungsverfahren für das Mega-Projekt Ausbau Kraftwerk Kaunertal mit dem neuen Pumpspeicher Versetz.

Der Zeitplan der Behörde sei „sportlich“, sagte Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle. Er geht davon aus, dass das Projekt alle Instanzen durchläuft, die nächste wäre dann das Bundesverwaltungsgericht. Ein Baustart vor 2028/29 ist daher nicht realistisch.

Zitat Icon

Wir haben sehr viel Erfahrung mit Baustellen im hochalpinen Gelände. So sind beispielsweise Erkenntnisse aus der aktuellen Baustelle Kühtai in die Planungen für den Pumpspeicher Versetz eingeflossen.

Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle

Anliegen aus der Region fließen in Gutachten mit ein
Vor kurzem endete die neunwöchige Frist für Stellungnahmen von Bürgern, Gemeinden und NGOs zum Pumpspeicher Versetz. Diese betrafen Fragen zur Sicherheit oder zu Beeinträchtigungen während der Bauphase. Damit befassen sich nun die Fachgutachter. „Damit ist gewährleistet, dass die Anliegen aus der Region gehört werden und in die weitere fachliche Beurteilung einfließen“, erläuterte Projektleiter Andreas Dengg.

Niedermoor wird verpflanzt
Umfassende Erfahrung habe die Tiwag mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, wie sie beim Pumpspeicher Versetz vorgesehen sind. Im Platzertal sind rund sieben Hektar wertvolle Feuchtböden – davon weniger als ein Hektar Niedermoor – vom neuen Speicher betroffen. Diese Bestände werden laut Projektleiter innerhalb des Platzertals umgepflanzt und bleiben somit lokal erhalten.

Lesen Sie auch:
Tiwag-Vorstandsdirektor Alexander Speckle zeigte auf, dass der Speicher nur im hintersten Teil ...
Kaunertal vor UVP
Kraftwerks-Pläne mit 9000 Seiten Diskussionsstoff
14.07.2025
Kraftwerk Kaunertal
Vor Volksbefragung wärmt der WWF alte Studie auf
04.06.2025
Krone Plus Logo
Kraftwerk Kaunertal
Europäisches Interesse an grünem Tiwag-Akku
31.03.2025

Tiwag verspricht Umwelt-Verbesserungen
Ähnliche Umpflanzungen wurden beim Projekt Kühtai bereits sehr erfolgreich umgesetzt und werden im Rahmen der UVP jetzt von den neutralen Sachverständigen für das Platzertal geprüft. Insgesamt werden auch über das Projektgebiet hinaus 82 Hektar Feuchtflächen durch unterschiedliche Maßnahmen erhalten, renaturiert sowie verbessert.

Die Tiwag will weiter in den Netzausbau und in Erneuerung von Kraftwerken investieren: Man werde in Zukunft „sehr viel mehr Strom“ benötigen. 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.046 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
103.727 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2636 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2117 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf