Nach jahrelanger Hängepartie soll’s schnell gehen

Anliegen aus der Region fließen in Gutachten mit ein

Vor kurzem endete die neunwöchige Frist für Stellungnahmen von Bürgern, Gemeinden und NGOs zum Pumpspeicher Versetz. Diese betrafen Fragen zur Sicherheit oder zu Beeinträchtigungen während der Bauphase. Damit befassen sich nun die Fachgutachter. „Damit ist gewährleistet, dass die Anliegen aus der Region gehört werden und in die weitere fachliche Beurteilung einfließen“, erläuterte Projektleiter Andreas Dengg.