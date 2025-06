Vor Volksbefragung wärmt WWF alte Studie auf

In anderen Bundesländern geht was weiter

Während in Tirol leidenschaftlich diskutiert wird und die WWF-Kampagne gegen den Kraftwerksausbau kein Ende nehmen will, sind andere Bundesländer schon viel weiter: In Kärnten wurde am Montag das Kraftwerk Reißeck II in Betrieb genommen. Es dient – ebenso wie das neue Kraftwerk Versetz – dazu, überschüssigen Solarstrom über einen längeren Zeitraum zu speichern. In Vorarlberg bauen die Illwerke einen Speicher nach dem anderen – ohne den Theaterdonner der Naturschutzorganisation. Die „Krone“ wollte von ihr wissen, ob gegen andere Projekte auch so kampagnisiert wird wie in Tirol, erhielt aber keine Antwort.